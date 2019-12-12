Нардеп пришла в Раду в наряде от Карла Лагерфельда

Нардеп Алина Загоруйко пришла в ВР в дорогой футболке.

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Пользователи Facebook раскритиковали наряд “слуги народа“ Алины Загоруйко. Первой причиной стала неуместность, второй - цена футболки. Соотвествующие снимки опубликовал фотограф Ян Доброносов.



Детали - так подписал снимки фотограф

На фото на нардепе темный пиджак и белая футболка из коллекции Карла Лагерфельда. В Сети отметили ее стоимость - 2337 грн или 89 евро.

Пользователи Сети неоднозначно оценили футболку Скриншот

Напомним, Порошенко засветил в Раде новый iPhone. Продажи телефона такой модели стартовали в Украине 6 дней назад.

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