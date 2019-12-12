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Нардеп пришла в Раду в наряде от Карла Лагерфельда

Комментариев: 4
Нардеп Алина Загоруйко пришла в ВР в дорогой футболке.
Нардеп от Слуги народа
Нардеп от Слуги народа
Ян Доброносов / Facebook

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Пользователи Facebook раскритиковали наряд “слуги народа“ Алины Загоруйко. Первой причиной стала неуместность, второй - цена футболки. Соотвествующие снимки опубликовал фотограф Ян Доброносов.
 

Детали - так подписал снимки фотограф

На фото на нардепе темный пиджак и белая футболка из коллекции Карла Лагерфельда. В Сети отметили ее стоимость - 2337 грн или 89 евро.

Пользователи Сети неоднозначно оценили футболку
Пользователи Сети неоднозначно оценили футболку
Скриншот

Напомним, Порошенко засветил в Раде новый iPhone. Продажи телефона такой модели стартовали в Украине 6 дней назад.

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Теги: Карл Лагерфельд, Рада, алина загоруйко
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Комментариев (4)
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Л_о_л_а    12.12.2019, 16:31
Оценка:  -2
Л_о_л_а
а что ходить в рваных носках как барыга? так они там все не бедные...вон, ирка херащенко в Раде камешки покупала..
Rangol    12.12.2019, 16:23
Оценка:  0
Rangol
Молодец, не побоялась надеть в Раду майку с принтом с изображением Путина и спасённым в Крыму в 2014 году котиком, который мог погибнуть от рук украинских захватчиков
SEMPENTY    12.12.2019, 16:15
Оценка:  -2
SEMPENTY
Небось на секонде купила....
Alcoolique    12.12.2019, 16:14
Оценка:  +2
Alcoolique
ниче так..."детали"))
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