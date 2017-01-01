Закон о дезинформации: Закона еще нет, но в ООН уже его боятся

Представительство ООН в Украине выразило обеспокоенность возможным нарушением свободы слова при принятии закона.

Закона еще нет, но в ООН уже его боятся depositphotos.com

Читай также: В ООН подсчитали, сколько домов разрушено из-за боевых действий на Донбассе

В миссии ООН по правам человека выразили обеспокоенность относительно того, как будет разрабатываться закон о борьбе с дезинформацией в Украине. Там опасаются, что такой закон мог бы противоречить обязательствам государства о свободе мнений и их выражения и информации. Об этом сегодня во время брифинга заявила глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Нас особенно беспокоит то, как будет разрабатываться закон о борьбе с дезинформацией, подготовку которого требует указ Президента от 8 ноября 2019 года № 837/2019, поскольку такой закон мог бы противоречить обязательствам Украины относительно свободы мнений и их выражения и информации. Мы предостерегаем правительство от установления несоизмеримых ограничений на свободу слова и свободу СМИ, - сказала Богнер.

Читай также: ООН потребовала от РФ вывести войска из Крыма и Донбасса

Кроме того, по ее словам, на территории, контролируемой “Д/ЛНР“, миссия ООН наблюдала “отсутствие критических материалов в средствах массовой информации, а высказывать свое мнение жители могут на единственной доступной платформе - в социальных сетях“.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 31 декабря этого года разработать и направить на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности медиа в Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.