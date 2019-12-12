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"Слуга" в Раде радовалась "сексу на новом матрасе"

Комментариев: 1
Женщина поблагодарила мужа за новое приобретение.
Нардеп Галина Третьякова
Нардеп Галина Третьякова
Галина Третьякова / Facebook

Народный депутат от Слуги народа  Галина Третьякова, которая также является главой Комитета по соцполитике во время заседания в Раде радовалась “сексу на новом матрасе“. Соответствующие фото опубликовал Информатор. 

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По информации издания, женщина переписывалась во время рассмотрения поправок в законопроект Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. Третьякова переписывалась с мужем Сергеем Поповым.

Переписка Третьяковой с мужем
Переписка Третьяковой с мужем
Информатор

Сама Третьякова позже отреагировала на скандальные фото в  Facebook. В нем она снова поблагодарила мужа.

Ранее Богданец прокомментировал драку в Раде. Нардеп рассказал, что проведет неделю в больнице.

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Теги: галина третьякова, секс, матрас
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Комментариев (1)
Woodbrother    12.12.2019, 17:21
Оценка:  +1
Woodbrother
Слугр народа - они такие. Только о народе и думают 24 часа в сутки.
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