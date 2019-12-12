"Слуга" в Раде радовалась "сексу на новом матрасе"

Женщина поблагодарила мужа за новое приобретение.

Народный депутат от Слуги народа Галина Третьякова, которая также является главой Комитета по соцполитике во время заседания в Раде радовалась “сексу на новом матрасе“. Соответствующие фото опубликовал Информатор.

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По информации издания, женщина переписывалась во время рассмотрения поправок в законопроект Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. Третьякова переписывалась с мужем Сергеем Поповым.

Переписка Третьяковой с мужем Информатор

Сама Третьякова позже отреагировала на скандальные фото в Facebook. В нем она снова поблагодарила мужа.

Ранее Богданец прокомментировал драку в Раде. Нардеп рассказал, что проведет неделю в больнице.

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