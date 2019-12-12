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В убийстве Шеремета подозревают 5 человек

Комментариев: 2
Правоохранители назвали главных подозреваемых в деле убийства Пала Шеремета.
Журналист Арсен Аваков
Журналист Арсен Аваков
Арске Аваков/Facebook

Правоохранительные органы подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета 5 человек. Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы Нацполиции Евгений Коваль. 

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Среди подозреваемых военный врач Юлия Кузьменко, рок-музыкант и бывший военный Андрей Антоненко, медсестра ВСУ Яна Дугарь и добровольцы Инна и Владислав Грищенко.

По словам Коваля, на подозреваемых следствие смогло выйти благодяря записям телефонных разговоров.



Напомним, в полиции рассказали, что целью убийства Павла Шеремета была дестабилизация страны.

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Теги: убийство Шеремета, Антоненко, Кузбменко, Дугарь, Грищенко, Аваков, Коваль
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Комментариев (2)
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СтальнаяКрыса    12.12.2019, 18:55
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Мне не понятно, почему у нас в Украине, много случаев с закладкой взрывчатки под авто жертвы? Ведь можно установить хорошую сигнализацию на автомобиле и хозяин будет знать что кто-то лазил под его авто и к авто прикреплён дополнительныей предмет. Получается жертвы тоже виноваты в своей гибели.
Woodbrother    12.12.2019, 19:34
Оценка:  0
Woodbrother
Один и тот же подчерк ФСБ россии. Если взрывчатка то под машину, если киллер, то в подъезде, если снайпер, то на даче.
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