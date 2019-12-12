В убийстве Шеремета подозревают 5 человек

Правоохранители назвали главных подозреваемых в деле убийства Пала Шеремета.

Правоохранительные органы подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета 5 человек. Об этом в ходе брифинга сообщил замглавы Нацполиции Евгений Коваль.

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Среди подозреваемых военный врач Юлия Кузьменко, рок-музыкант и бывший военный Андрей Антоненко, медсестра ВСУ Яна Дугарь и добровольцы Инна и Владислав Грищенко.



По словам Коваля, на подозреваемых следствие смогло выйти благодяря записям телефонных разговоров.





Напомним, в полиции рассказали, что целью убийства Павла Шеремета была дестабилизация страны.

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