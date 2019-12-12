Машину Шеремета минировала детский хирург - Коваль

В полиции рассказали свою версию убийства журналиста Павла Шеремета.

По версии следствия, машину Павла Шеремета минировала детский хирург и волонтер ВСУ Юлия Кузьменко, помогал ей в этом музыкант Андрей Антоненко. Об этом в ходе экстренного брифинга рассказал замглавы Нацполиции Евгений Коваль.

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Правоохранители смогли установить подозреваемых с помощью камер наблюдения и траффика мобильных телефонов. В анализе видеосьемки с камер наблюдения участвовал британский эксперт Арон Бирч.



Также эксперты установили, что в ночь минирования машины Шеремета, мобильный телефон Антоненко был отключен, а телефон Кузьменко не показывал активности, что для нее не характерно.





Напомним, в полиции рассказали, что в убийстве Павла Шеремета подозревают 5 человек.

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