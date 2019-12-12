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Машину Шеремета минировала детский хирург - Коваль

Комментариев: 5
В полиции рассказали свою версию убийства журналиста Павла Шеремета.
Подозреваемая в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко
Подозреваемая в убийстве Шеремета Юлия Кузьменко
Юлия Кузьменко/Facebook

По версии следствия, машину Павла Шеремета минировала детский хирург и волонтер ВСУ Юлия Кузьменко, помогал ей в этом музыкант Андрей Антоненко. Об этом в ходе экстренного брифинга рассказал замглавы Нацполиции Евгений Коваль. 

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Правоохранители смогли установить подозреваемых с помощью камер наблюдения и траффика мобильных телефонов. В анализе видеосьемки с камер наблюдения участвовал британский эксперт Арон Бирч.

Также эксперты установили, что в ночь минирования машины Шеремета, мобильный телефон Антоненко был отключен, а телефон Кузьменко не показывал активности, что для нее не характерно.



Напомним, в полиции рассказали, что в убийстве Павла Шеремета подозревают 5 человек.

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Теги: Шеремет, убийство Шеремета, Антоненко, Коваль, Кузьменко
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Комментариев (6)
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bertal    12.12.2019, 19:24
Оценка:  -2
bertal
Как долго еще лапшу украинцам будут вешать на уши?
Woodbrother    12.12.2019, 19:32
Оценка:  -1
Woodbrother
Пока будут править слуги Коломойского - будет и мегалапша на уши.
Л_о_л_а    12.12.2019, 19:21
Оценка:  -2
Л_о_л_а
Менгеле тоже был доктором....(((
Woodbrother    12.12.2019, 19:28
Оценка:  +1
Woodbrother
Менгле был не доктором а офицером СС. У вас на россии таких МЕнле было сотни тьысяч. Расскажите о них. Интересно послушать.
Woodbrother    12.12.2019, 19:10
Оценка:  0
Woodbrother
В ночь минирования машины какого то там беженца из Белоруси детский врач Антоненко спала. Это чрезвычайно подозрительно. Как она в такую ночь не трындела по телефону. Все нормальные люди трындели по телефону всю ночь, а она спала. Очень очень все странно.
Woodbrother    12.12.2019, 19:12
Оценка:  0
Woodbrother
А музыкант на ночь мобилку выключает. Это в двойне подозрительно. Любит видать хорошо высыпаться - ну точно террорист Сценарий этого глупого развода лохов писали видимо на лубянке на москве. Стопудово, что не все действующие лица знают чем многоходовочка завершится
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