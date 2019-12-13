У медсестры Яны Дугарь нашлось алиби на момент убийства Шеремета

Подозреваемая полицией медсестра в момент убийства журналиста находилась в зоне АТО.

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Депутат Верховной Рады Яна Зинкевич (фракция “Европейская солидарность“) опубликовала документ указывающий на наличие алиби у военной медсестры Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года. Документ Зинкевич обнародовала на своей странице в Facebook.

Это справка о непосредственном участии лица в Антитеррористической операции, выданная старшему солдату Яне Дугарь. В справке указано, что с 3 июня по 26 сентября Дугарь находилась в АТО. (Шеремет был убит 20 июля 2016 года.) Справка базируется на выписке из приказов командира ОТУ “Донецк“ от 6 июня 2016 года №160 и от 29 сентября 2016 года №276.

Утром вместе с депутатом 8 созыва Оксаной Корчинской и адвокатом Виталием Коломийцем будем пробиваться к Яне Дугарь. На фото справка, подтверждающая пребывания Яны в АТО на момент убийства Шеремета. Доказательства, предоставленные по Яне, абсурдны даже по своей сути и притянуты за уши, - написала Зинкевич.

Документ, подтверждающий алиби Дугарь Яна Зинкевич / Фейсбук

Напомним, 12 декабря глава МВД Арсен Аваков заявил о раскрытии дела об убийстве Павла Шеремета. Среди 5 главных подозреваемых указана медсестра Яна Дугарь.

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