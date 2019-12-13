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У медсестры Яны Дугарь нашлось алиби на момент убийства Шеремета

Комментариев: 20
Подозреваемая полицией медсестра в момент убийства журналиста находилась в зоне АТО.
Яна Дугарь в момент убийства находилась в АТО
Яна Дугарь в момент убийства находилась в АТО
Яна Дугарь / Фейсбук

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Депутат Верховной Рады Яна Зинкевич (фракция “Европейская солидарность“) опубликовала документ указывающий на наличие алиби у военной медсестры Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года. Документ Зинкевич обнародовала на своей странице в Facebook.

Это справка о непосредственном участии лица в Антитеррористической операции, выданная старшему солдату Яне Дугарь. В справке указано, что с 3 июня по 26 сентября Дугарь находилась в АТО. (Шеремет был убит 20 июля 2016 года.) Справка базируется на выписке из приказов командира ОТУ “Донецк“ от 6 июня 2016 года №160 и от 29 сентября 2016 года №276.

Утром вместе с депутатом 8 созыва Оксаной Корчинской и адвокатом Виталием Коломийцем будем пробиваться к Яне Дугарь. На фото справка, подтверждающая пребывания Яны в АТО на момент убийства Шеремета. Доказательства, предоставленные по Яне, абсурдны даже по своей сути и притянуты за уши, - написала Зинкевич.

Документ, подтверждающий алиби Дугарь
Документ, подтверждающий алиби Дугарь
Яна Зинкевич / Фейсбук

Напомним, 12 декабря глава МВД Арсен Аваков заявил о раскрытии дела об убийстве Павла Шеремета. Среди 5 главных подозреваемых указана медсестра Яна Дугарь.

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Теги: убийство Шеремета, алиби, полиция, АТО
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Комментариев (21)
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Колишній-східняк    13.12.2019, 12:13
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Тю, ну и что? Она телепортировалась в Киев, сотворила убийство и через несколько минут вернулась назад в окоп.
Л_о_л_а    13.12.2019, 12:15
Оценка:  -3
Л_о_л_а
ее не в убийстве обвиняют....прежде чем постить бред.посмотри брифинг
Колишній-східняк    13.12.2019, 12:19
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Я весь его вчера по радио-НВ в машине, пробираясь с работы через пробки и заторы домой, слушал. На слух не все фамилии и кто в чем обвиняется усёк. Но, если она была в АТО, то какие вопросы?
Л_о_л_а    13.12.2019, 12:21
Оценка:  -1
Л_о_л_а
ее обвиняют в том,что она фотографировала камеры, которые стоят на пути следования преступников к месту преступления...
Колишній-східняк    13.12.2019, 12:25
Оценка:  0
Колишній-східняк
Так она же в то время была в зоне АТО. На то есть свидетели. И это же армия, там всё задокументировано. Или нет?
Колишній-східняк    13.12.2019, 12:15
Оценка:  +1
Колишній-східняк
У ведем это - запросто.
Л_о_л_а    13.12.2019, 12:20
Оценка:  -1
Л_о_л_а
не смотри сказки, посмотри брифинг...тогда поймешь, что ее алиби писано вилами по воде...
Колишній-східняк    13.12.2019, 12:23
Оценка:  0
Колишній-східняк
Так это и был брифинг, только по радио. Как я мог его в машине смотреть. У меня там только радио приёмник.
Л_о_л_а    13.12.2019, 12:05
Оценка:  -5
Л_о_л_а
А что. например, 01.06.2016 она не могла сфоткать эти камеры?
Чудик пойдет соучастником за фальсификацию отмазок...а, скорее всего, он сам в доле....
Путин_xyйло    13.12.2019, 12:08
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Ты где была 20 июля 2016? Это ты убила Шеремета! Л_о_л_а
Л_о_л_а    13.12.2019, 12:10
Оценка:  -4
Л_о_л_а
с тобой вместе?
Путин_xyйло    13.12.2019, 12:12
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Я с тобой на одном поле срать не сяду.
Л_о_л_а    13.12.2019, 12:15
Оценка:  -2
Л_о_л_а
ну все, значит у меня алиби....
Путин_xyйло    13.12.2019, 12:18
Оценка:  0
Путин_xyйло
Л_о_л_а Это у меня, алиби. Когда ты убивала Шеремета меня с тобой рядом не было!
Колишній-східняк    13.12.2019, 12:20
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Нет, так дело не пойдёт. Предоставь экспертное заключение и анализ кала .
xapi3mat    13.12.2019, 11:59
Оценка:  +3
xapi3mat
Без прямых доказаьельств все ето просто показуха-заказуха! Даже признание, которое можно вытянуть клещами нельзя считать обьективным, реальный исполнитель-заказчик подло ржот от этих новостей!
Путин_xyйло    13.12.2019, 12:06
Оценка:  -3
Путин_xyйло
Так мусарня и не ставит целью установление истины. Им нужно показательно наказать неугодных дабы боялись власть! Результат в таких случаях противоположный - Ростов!
Путин_xyйло    13.12.2019, 11:53
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Цель этого "расследования" не установить истину, а наказать неугодных!
Peyot    13.12.2019, 11:49
Оценка:  +1
Peyot
Что в очередно йраз доказывает что дело высосано сабаковым из писи лилипутина! Даже елементарное не проверили где находился военнослужащий! Шили белыми нитками стоя раком перед кремлем!
Vasya_iz_Ivanovo    13.12.2019, 12:01
Оценка:  -2
Vasya_iz_Ivanovo
Так че, Зе и Ав наши?
Путин_xyйло    13.12.2019, 11:42
Оценка:  +4
Путин_xyйло
Ну оЧЧень "тщательное расследование" провели Аваковские псЫ!
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