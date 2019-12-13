Дело Шеремета: первая подозреваемая отправилась под домашний арест

Печерский суд отправил под домашний арест Яну Дугарь.

Одна из подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета Яна Дугарь отправилась под круглосуточный арест. Такое решение принял сегодня Печерский райсуд Киева.

Нардепы от “ЕС“ Яна Зинкечич, Михаил Бондарь, Николай Величкович экс-нардеп Оксана Корчинская пытались взять Дугарь на поруки, но суд отказал им.

Напомним, адвокат Яны Дугарь заявил, что она находилась за границей в день, когда было записано видео, которое следствие использовало для ее идентификации.

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