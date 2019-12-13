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Слуга народа проведет новогодний корпоратив за миллион гривен

Комментариев: 4
Глава Слуги народа назвал сумму новогоднего корпоратива партии.
Александр Корниенко
Александр Корниенко
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Фракция "Слуги народа" проведет новогодний корпоратив за деньги спонсоров. Гуляния обойдутся им порядка миллиона гривен. 

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Об этом заявил глава фракции Александр Корниенко в интервью Pavlovskynews.

По предварительной информации, корпоратив проведут в одном из самых дорогих киевских ночных клубах - CHI. 

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Также Корниенко рассказал, что кроме депутатов Слуги народа на вечеринку прибудут сотрудники Офиса президента и Кабмина. Судя по количеству гостей мало верится в то, что корпоратив вложиться в миллион верится с трудом. Более реальная цифра, по мнению журналиста Андрея Павловского, составляет 2-3 миллиона гривен. 

По словам Корниенко, финансировать вечеринку будут спонсоры партии, то есть предприниматели, которые жертвуют партии финансы на их работу.

Конечно же можно поверить, что работают предприниматели, налоги платят, создают рабочие места и тут деньги партии дают, чтобы те с салютами отгуляли новогодний корпоратив. Я мало в это верю. Спонсоры которые платят за такой банкет хорошо понимают, что Слуги народа еще отработают вложенные в гулянку деньги, - пишет Павловский в Facebook.

Напомним, ранее Темный рыцарь рассказал детали корпоратива “слуг”. Скандальный канал снова обнародовал интересную информацию.

 

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Теги: корпоратив, СН, депутаты, стоимость
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Комментариев (4)
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ТТ69    13.12.2019, 17:01
Оценка:  0
ТТ69
А они с какой стороны будут развлекающих или отдыхающих ? А то юзики могли бы и подшабашить
Woodbrother    13.12.2019, 16:07
Оценка:  +5
Woodbrother
Спонсор проекта -налогоплательщики Украины.
Іван-Сірко    13.12.2019, 15:43
Оценка:  +2
Іван-Сірко
"Гулянья пройдут на деньги спонсоров ". Оказывается,не народ выбирал депутатов, а спонсоры. Рабыы Народа Коломойского будут ещё и развлекать ихних спонсоров.
asfd0    13.12.2019, 16:00
Оценка:  -5
asfd0
Не завидуй )))))
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