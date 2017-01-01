Корпоратив “слуг народа”: Темный рыцарь рассказал детали

Скандальный канал снова обнародовал интересную информацию.

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Народные депутаты от “Слуги народа” соберутся на новогодний корпоратив. Известна дата и место празднования.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил Темный рыцарь.

Если что, корпоратив Слуг Народа состоится в ресторане Chi 20 декабря этого года. Как вы считаете, мы заслужили праздник? - написал он.

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Поскольку вопрос был поставлен на голосование, пользователи активно присоединились к нему. По предварительным результатам, 90% респондентов считают, что “слуги” не заслужили корпоратив. И всего 10% подписчиков канала проголосовали за корпоратив для депутатов от “Слуги народа”.

Напомним, Темный рыцарь сообщил о второй судимости “слуги народа” Богданца. Появилась свежая информация о Богданце.

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