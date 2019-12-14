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Зеленский, Разумков и Гончарук почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Комментариев: 4
Первые лица государства почтили память героев ЧАЭС.
Первые лица государства почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Первые лица государства почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС
Офис президента

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Сегодня, 14 декабря, в День памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС президент Украины Владимир Зеленский, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Украины Алексей Гончарук возложили цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля".

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

По предварительной информации, первые лица государства почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС минутой молчания.

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Напомним, в зоне отчуждения ЧАЭС задержали пять сталкеров. Пограничники оформили на экстремалов протоколы за нарушение режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

 

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Теги: Зеленский, Разумков, Гончарук, ЧАЭС
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Комментариев (4)
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Путин_xyйло    14.12.2019, 12:08
Оценка:  +2
Путин_xyйло
На ком еще не пиарились ЗелЬоные показушники?
Coюзник    14.12.2019, 12:19
Оценка:  -1
Coюзник
Ты хочешь сказать что если бы Петя остался у власти он бы не возлагал цветы в этот день?
Coюзник    14.12.2019, 12:23
Оценка:  -1
Coюзник
Ну да на Чернобыльской тематике уже все украдено, проще воровать в армии ...
Noblesse_obliger    14.12.2019, 12:38
Оценка:  0
Noblesse_obliger
Да особо тупых,день Памяти 26 апреля!!!
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