Зеленский, Разумков и Гончарук почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Первые лица государства почтили память героев ЧАЭС.

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Сегодня, 14 декабря, в День памяти участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС президент Украины Владимир Зеленский, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Украины Алексей Гончарук возложили цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля".

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

По предварительной информации, первые лица государства почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС минутой молчания.

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Напомним, в зоне отчуждения ЧАЭС задержали пять сталкеров. Пограничники оформили на экстремалов протоколы за нарушение режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

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