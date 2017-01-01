Сепаратисты два раза задержали наблюдателей ОБСЕ

Ограничение свободы передвижения СММ ОБСЕ является нарушением, отметила украинская сторона СЦКК.

Подразделения сепаратистов "ДНР" ограничивают передвижение наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии от 13 декабря.

Так, указано, что на блокпосту примерно в 2,5 км к северу от участка разведения в районе Петровского два сепаратиста остановили наблюдателей и разрешили им проследовать дальше только после 20 минут ожидания.

А на блокпосту к западу от населенного пункта Верхнешироковское (85 км к югу от Донецка) сепаратист также остановил патруль миссии. Здесь ожидание продлилось еще дольше – около часа.

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе уже отреагировала на эти инциденты.

"Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей СММ ОБСЕ по всей территории Украины. Все подписанты Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением", – говорится в сообщении СЦКК, обнародованном пресс-центром штаба ООС.

Ранее в СЦКК заявили о сепаратистах на участке разведения в Станице Луганской. Представители вооруженных формирований были одеты в камуфляж российского образца в нарукавных повязках с надписью "СЦКК-JCCC".

Ранее в ОБСЕ заявили, что на Донбассе неподалеку от неподконтрольных Украине Заиченко и Новоазовска сепаратисты не пустили наблюдателей мониторинговой миссии на свои блокпосты.

Также наблюдатели ОБСЕ зафиксировали новые позиции сепаратистов около Петровского.

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