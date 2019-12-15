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В Севастополе затонул док с подводной лодкой Черноморского флота

Комментариев: 5
Информации о пострадавших нет.
В бухте Севастополя подлодка ожидала ремонта с середины 2000-х
В бухте Севастополя подлодка ожидала ремонта с середины 2000-х
sevastopol.su

В Южной бухте Севастополя затонул плавучий док со списанной подводной лодкой Б-380, входящей ранее в состав ЧФ РФ.

Об этом сообщает  российский “Интерфакс“.

Плавдок ПД-16 затонул в ночь на воскресенье. Собщается, что подводная лодка уже всплыла и находится на плаву.

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Также ТАСС уточняет  со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе, плавучий док и подлодка были списаны и из состава Черноморского флота были выведены.

По данным источника в экстренных службах Севастополя, затопление могло произойти по причине технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.

Лодка была спущена на воду в августе 1982 года
Лодка была спущена на воду в августе 1982 года
sevastopol.su

Плавдок ПД-16 был заложен в 1938 году. Подлодка Б-380 “Святой князь Георгий“ - советская и российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б “Сом“, последняя лодка своего проекта, с глубиной погружения до 300 метров, имел на вооружении 6 торпедных аппаратов (533 мм) с боезапасом 24 торпеды.

Лодка была спущена на воду в августе 1982 года и принята в состав ВМФ, уточняет УП. В 1991 г. планировалась к передаче Украине, однако в 1996 году правительство Украины отказалось от лодки в связи с ее плохим техническим состоянием. Со второй половины 2000-х годов лодка находилась в ожидании ремонта.

Как сообщалось 12 декабря, в Тихом океане затонула российская подводная лодка “Чита“.

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Теги: подводная лодка, Крым, Севастополь
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Комментариев (5)
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СтальнаяКрыса    15.12.2019, 11:28
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Эту подводную лодку ещё до оккупации Крыма, хотели купить бизнесмены и сделать её прогулочный, но проблемы с военными, у них не так просто что-то купить. Ну а после оккупированная Крыма и бойкота России, такое не принесло бы прибыли, лодку дальше нейтральных вод в Чёрном море не пустили.
ЗовПрироды    15.12.2019, 10:22
Оценка:  +8
ЗовПрироды
Зря шамана во второй раз арестовали, очень зря. Сразу и кузя погорел и доки с лодками тонут повсеместно.
VSHIVANKA    15.12.2019, 10:15
Оценка:  -13
VSHIVANKA
ПЕРЕМОГА У МАЙДАВОШЕК КАКАЯ ТО НЕ ОСОБЕННО ПЕРЕМОЖНАЯ ......
И ДОК , И ПОДЛОДКА СПИСАННЫЕ , И НИКТО НЕ ПОГИБ ....
Via_dolorosa    15.12.2019, 10:33
Оценка:  +4
Via_dolorosa
ну когда Кузя пыхнул под Мурманском вроде как 2-е подохло, ну а тут просто как всегда всё утонуло, но ты не переживай нато не пройдёт.
VSHIVANKA    15.12.2019, 10:56
Оценка:  -7
VSHIVANKA
ПЕРЕМОГА ПРИШЛА НЕОЖИ.ДАННО !!!
В СОСЕДНЕЙ НОВОСТИ ВСЁ УТОНУЛО И ДАЖЕ ДВОЕ !!!
ПРЯМО КАК ТЫ СКАЗАЛ !!!
СКАЧЮТЬ УСЭ !!!
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