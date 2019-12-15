Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Квартал 95" спел Зеленскому песню о посадках

Комментариев: 0
Концерт студии "95 квартал" посетил президент Владимир Зеленский.
Концерт студии "95 квартал"
Концерт студии "95 квартал"
скриншот

15 декабря, во время концерта студии “95 квартал“, артисты исполнили песню про “громкие дела и посадки“.  Видео с номером на своей странице в Instagram опубликовала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. 

На концерте присутствовал президент Владимир Зеленский.

Читай также: Кто кому Хубло. Конфуз со Слугой народа в РФ

В песне были такие строки: 

“С лицами суровыми сидят прокурорские

С делами громкими есть вопросов, вот они:

Весна прошла уже, и еще не сел никто -

А что, на зиму-то сажать не принято? “

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@kvartal95official 😁🤘👍

Допис, поширений Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал решение российского канала “ТНТ“ снять с эфира сериал “Слуга народа“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Зеленский, 95 квартал, Мендель
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь