"Квартал 95" спел Зеленскому песню о посадках
Концерт студии "95 квартал" посетил президент Владимир Зеленский.
15 декабря, во время концерта студии “95 квартал“, артисты исполнили песню про “громкие дела и посадки“. Видео с номером на своей странице в Instagram опубликовала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
На концерте присутствовал президент Владимир Зеленский.
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В песне были такие строки:
“С лицами суровыми сидят прокурорские
С делами громкими есть вопросов, вот они:
Весна прошла уже, и еще не сел никто -
А что, на зиму-то сажать не принято? “
Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал решение российского канала “ТНТ“ снять с эфира сериал “Слуга народа“.
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