"Квартал 95" спел Зеленскому песню о посадках

Концерт студии "95 квартал" посетил президент Владимир Зеленский.

15 декабря, во время концерта студии “95 квартал“, артисты исполнили песню про “громкие дела и посадки“. Видео с номером на своей странице в Instagram опубликовала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

На концерте присутствовал президент Владимир Зеленский.

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В песне были такие строки:



“С лицами суровыми сидят прокурорские



С делами громкими есть вопросов, вот они:



Весна прошла уже, и еще не сел никто -



А что, на зиму-то сажать не принято? “

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал решение российского канала “ТНТ“ снять с эфира сериал “Слуга народа“.

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