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“Слуга народа” требует тщательно расследовать нападения на депутатов

Комментариев: 1
Заместитель главы фракции сделал громкое заявление.
Александр Корниенко
Александр Корниенко
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Пропрезидентская политсила "Слуга народа" обратится в правоохранительные органы с требованием тщательно расследовать нападения на народных депутатов фракции.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко на заседании согласительного совета в парламенте, передает Интерфакс-Украина.

Это уже входит в систему. И мы хотим обратиться в правоохранительные органы с просьбой тщательно все эти случаи расследовать и, возможно, какая-то связь между всеми этими нападениями - и в стенах Верховной Рады, к сожалению, и просто на территориях областей, там, где находятся наши депутаты, - сказал Корниенко.

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Кроме того, Корниенко обратил внимание на то, что "распространяется негативная кампания давления на депутатов по земельной реформе".

Я не думаю, что кому-то из депутатов было бы приятно в свою общественную приемную получить гроб, похоронный венок или КамАЗ земли ... Понятно, что цель этой кампании - запугать депутатов, чтобы они даже не думали делать те реформы, которые мы запланировали, и которые мы обязательно сделаем, - добавил он.

Напомним, в Сумах люди в балаклавах избили нардепа от "Слуги народа". Депутат отметил, что подобные действия не изменят политического направления партии.

 

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Теги: Корниенко, СН, нападение на депутата
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Комментариев (1)
Woodbrother    16.12.2019, 13:03
Оценка:  +2
Woodbrother
Реформы - это когда что то полезное для всей страны. А прогиб государства под олигарха Дядю Беню - это не реформы. Это просто прогиб государства под олигарха.
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