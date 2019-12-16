“Слуга народа” требует тщательно расследовать нападения на депутатов

Заместитель главы фракции сделал громкое заявление.

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Пропрезидентская политсила "Слуга народа" обратится в правоохранительные органы с требованием тщательно расследовать нападения на народных депутатов фракции.

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко на заседании согласительного совета в парламенте, передает Интерфакс-Украина.

Это уже входит в систему. И мы хотим обратиться в правоохранительные органы с просьбой тщательно все эти случаи расследовать и, возможно, какая-то связь между всеми этими нападениями - и в стенах Верховной Рады, к сожалению, и просто на территориях областей, там, где находятся наши депутаты, - сказал Корниенко.

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Кроме того, Корниенко обратил внимание на то, что "распространяется негативная кампания давления на депутатов по земельной реформе".

Я не думаю, что кому-то из депутатов было бы приятно в свою общественную приемную получить гроб, похоронный венок или КамАЗ земли ... Понятно, что цель этой кампании - запугать депутатов, чтобы они даже не думали делать те реформы, которые мы запланировали, и которые мы обязательно сделаем, - добавил он.

Напомним, в Сумах люди в балаклавах избили нардепа от "Слуги народа". Депутат отметил, что подобные действия не изменят политического направления партии.

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