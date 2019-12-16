Дубинский обещает блокировать законопроект, затрагивающий Коломойского

Скандальный депутат сделал заявление.

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Комитет Верховной Радыы по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не планирует рассматривать правительственный законопроект, запрещающий возвращать бывшим владельцам признанные неплатежеспособными банки по решению судов, принятие которого является одним из обязательных условий новой программы сотрудничества с МВФ, а намерен работать с альтернативным законопроектом.

Об этом заявил замглавы финансового комитета, экс-сотрудник канала 1+1, который принадлежит Коломойскому, Александр Дубинский, передает Интерфакс-Украина.

Мы не планируем его рассматривать (№2571). Его нужно кардинально менять и подавать альтернативный к нему законопроект. Это, в принципе, позиция, обсужденная с главой комитета… Потому что этот законопроект, который внесен Кабинетом министром, он не просто противоречит логике, а противоречит, в принципе, правовой системе и Конституции - заявил Дубинский.

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Кроме того Дубинский раскритиковал нормы законопроекта, которые требуют от судов принимать во внимание не законы, а субъективные суждения и расчеты Национального банка, не опираясь ни на какие другие источники.

Он требует подменить нормы собственности, которые заложены в Конституции, решениями Национального банка и Фонда гарантирования вкладов, - добавил депутат.

Напомним, "слугу" Дубинского заметили на празднике друзей-олигархов Коломойского. На праздник также приехали олигархи Павел Фукс и Геннадий Боголюбов.

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