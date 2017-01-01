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На Донбассе задержали авто с контрафактными сигаретами на более чем 1 млн гривен

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Преступникам грозит штраф до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией.
На Донбассе задержали авто с контрафактными сигаретами на более чем 1 млн гривен
© facebook.com/pressjfo.news
Фото 1/4
  • Стоимость контрабанды более чем 1 млн гривен
  • Стоимость контрабанды более чем 1 млн гривен
  • Стоимость контрабанды более чем 1 млн гривен
  • Стоимость контрабанды более чем 1 млн гривен
На Донбассе задержали авто с контрафактными сигаретами на более чем 1 млн гривен
Стоимость контрабанды более чем 1 млн гривен
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Сотрудники налоговой полиции задержали в Луганской области автомобиль, перевозивший сигареты стоимостью в 1,2 миллиона гривен без разрешительных документов.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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"Сотрудниками налоговой милиции ГФС Украины, включенных в состав Объединенных сил, в рамках операции "Акциз-2019", установлен факт транспортировки с целью сбыта табачных изделий, которую осуществлял 40-летний житель Луганской области. Автомобиль Ford Transit под управлением указанного гражданина был задержан на одной из автодорог Попаснянского района Луганской области. При осмотре транспортного средства обнаружено 22 800 пачек сигарет в ассортименте ориентировочной стоимостью свыше 1 миллион гривен без разрешительных документов и документов их происхождения", - говорится в сообщении.

По факту правонарушения составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 КУоАП ("Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности").

"Автомобиль и сигареты общей ориентировочной стоимостью 1,2 миллиона гривен описаны. Административные материалы будут направлены в суд для решения вопроса по существу.

Ответственность по этой статье КоАП предусматривает наложение штрафа до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось 13 декабря, под Одессой разоблачили спиртопровод из Молдовы.

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Теги: сигареты, табак, контрабанда, Донбасс
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