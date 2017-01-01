В Харькове управляющая банком присвоила более миллиона гривен вкладчика

Управляющая отделом коммерческого банка присвоила 54 тысячи долларов вкладчика, за что ей грозит уголовная ответственность.

Задержанной грозит срок от 7 до 12 лет sq.com.ua

В Харькове одна из бывших управляющих отдела коммерческого банка завладела денежными средствами в особо крупных размерах, злоупотребляя служебным положением.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Читай также: Хищение $20 млн Ощадбанка: Экс-нардепу Березкину назначили залог в 15 млн гривен Директор банка получила 54 тысяч долларов США на основании оформленных заявлений вкладчика, однако не внесла их в кассу банка для последующего зачисления на банковский вклад, присвоив указанную сумму себе. Директор банка получила 54 тысяч долларов США на основании оформленных заявлений вкладчика, однако не внесла их в кассу банка для последующего зачисления на банковский вклад, присвоив указанную сумму себе.

Санкция ч. 5 ст. 191 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось в октябре, в Харькове начальница отделения госбанка вымогала взятки у “переселенцев“.