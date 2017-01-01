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В Харькове управляющая банком присвоила более миллиона гривен вкладчика

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Управляющая отделом коммерческого банка присвоила 54 тысячи долларов вкладчика, за что ей грозит уголовная ответственность.
Задержанной грозит срок от 7 до 12 лет
Задержанной грозит срок от 7 до 12 лет
sq.com.ua
 
В Харькове одна из бывших управляющих отдела коммерческого банка завладела денежными средствами в особо крупных размерах, злоупотребляя служебным положением.
 
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
 

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Директор банка получила 54 тысяч долларов США на основании оформленных заявлений вкладчика, однако не внесла их в кассу банка для последующего зачисления на банковский вклад, присвоив указанную сумму себе.
 
Санкция ч. 5 ст. 191 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
 
Как сообщалось в октябре, в Харькове начальница отделения госбанка вымогала взятки у “переселенцев“.
 
Как сообщалось, в Харькове начальница отделения госбанка вымогала взятки у “переселенцев“.
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Теги: банки, Харьков, деньги, мошенничество, вклады
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