Министры Милованов и Малюська подали в отставку из-за низких зарплат - нардеп Скороход
Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и Министр юстиции Украины Денис Малюська официально подали прошение об отставке премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.
Об этом сообщила исключенная из фракции “Слуга народа“ депутат Анна Скороход в Telegram, ссылаясь на источники, передает Страна.
По ее словам, причина прошения - недостаточное материальное обеспечение.
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“Из чего делаю вывод! Видимо, господам на марихуану не хватает. Господа министры - идите поживите на пенсию или минимальную з/п, которые вы установили! А вашему уходу будем рады, а то немного подташнивает от количества “дебилов“ в Кабмине и не только!“, - написала Скороход.
Как сообщалось 12 декабря, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что его оклад должен составлять минимум 80 000 гривен.
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ВООБЩЕ ТО МИНИСТРЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ ДВЕ СРЕДНИХ ЗАРПЛАТЫ И ПРЕМИЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА ГОД!!!!
-Здесь у нас колбасы, здесь сосиски, здесь балыки. Вот только зарплата маленькая...
- У Вас еще и зарплату платят!!?
а не делать обязательным условием поиск левого дохода!!!
Но это не отменяет того факта, что штука зелени - вовсе не норм з/п для министра.
Но зарплаты на таких должностях должны быть явно не по штуке зеленых, а значительно больше ...
Наемные менеджеры на фирме в 20-50 человек сейчас получают больше з/п