Министры Милованов и Малюська подали в отставку из-за низких зарплат - нардеп Скороход

Исключенная из фракции "Слуга народа" депутат очень жеско прокомментировала уход этих членов Кабмина.

Министрам советуют - "идите поживите на пенсию или минимальную з/п, которые вы установили" Коллаж

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и Министр юстиции Украины Денис Малюська официально подали прошение об отставке премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.

Об этом сообщила исключенная из фракции “Слуга народа“ депутат Анна Скороход в Telegram, ссылаясь на источники, передает Страна.

По ее словам, причина прошения - недостаточное материальное обеспечение.

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“Из чего делаю вывод! Видимо, господам на марихуану не хватает. Господа министры - идите поживите на пенсию или минимальную з/п, которые вы установили! А вашему уходу будем рады, а то немного подташнивает от количества “дебилов“ в Кабмине и не только!“, - написала Скороход.

t.me/AnnaSkorokhod

Как сообщалось 12 декабря, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что его оклад должен составлять минимум 80 000 гривен.

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