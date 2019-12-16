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Министры Милованов и Малюська подали в отставку из-за низких зарплат - нардеп Скороход

Комментариев: 27
Исключенная из фракции "Слуга народа" депутат очень жеско прокомментировала уход этих членов Кабмина.
Министрам советуют - "идите поживите на пенсию или минимальную з/п, которые вы установили"
Министрам советуют - "идите поживите на пенсию или минимальную з/п, которые вы установили"
Коллаж

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и Министр юстиции Украины Денис Малюська официально подали прошение об отставке премьер-министру Украины Алексею Гончаруку.

Об этом сообщила исключенная из фракции “Слуга народа“ депутат Анна Скороход в Telegram, ссылаясь на источники, передает Страна.

По ее словам, причина прошения - недостаточное материальное обеспечение.

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“Из чего делаю вывод! Видимо, господам на марихуану не хватает. Господа министры - идите поживите на пенсию или минимальную з/п, которые вы установили! А вашему уходу будем рады, а то немного подташнивает от количества “дебилов“ в Кабмине и не только!“, - написала Скороход.

t.me/AnnaSkorokhod

Как сообщалось 12 декабря, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что его оклад должен составлять минимум 80 000 гривен. 

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Теги: министр, Милованов, Малюська, отставка, Кабмин
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Комментариев (27)
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FPN    16.12.2019, 17:53
Оценка:  0
FPN
НИ РОСТА ЭКОНОМИКИ, НИ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ, А ЖИРУЮТ!!!!!
ВООБЩЕ ТО МИНИСТРЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ ДВЕ СРЕДНИХ ЗАРПЛАТЫ И ПРЕМИЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА ГОД!!!!
ВосставшийИзБана    16.12.2019, 17:38
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Они сами шли на эти должности. Они знали, на что идут. Т.е. тогда эта зарплата была нормальная, а сейчас - нет? Вывод может быть только один - они сами видят, что не справляются с работой. Сопливая команда набрала кого попало.
Юрий1    16.12.2019, 17:49
Оценка:  0
Юрий1
А я думаю,- дело не в этом. Они шли руководить денежными потоками, а оказалось, что там и без них, есть кому руководить. Один кричал,- бандитам тюрьмы, другой,- всех пересажаю и кто кого посадил? Все кто попал к корыту, стараются больше урвать, пока есть возможность.
FPN    16.12.2019, 17:53
Оценка:  -1
FPN
ОБОГАЩАТЬСЯ ШЛИ!!!
Woodbrother    16.12.2019, 17:18
Оценка:  -2
Woodbrother
Зажрались слуги Коломойского, совсем зажрались.
Юрий1    16.12.2019, 17:07
Оценка:  +5
Юрий1
Свято место,- пусто не бывает. Вы пока и ту зарплату, которую вам уже выплатили, не заслужили. Что бы платить больше, нужно что бы ваш вклад в экономику страны и юриспруденцию, был весомым. Вы ничем не заслужили повышения зарплаты. Верните в кассу, выплаченный вам аванс.
Путин_xyйло    16.12.2019, 17:06
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Это больше походит на подготовку к "новости" почему министрам подняли зарплату!
Путин_xyйло    16.12.2019, 16:56
Оценка:  +3
Путин_xyйло
Пришел иФрей на мясокомбинат кладовщиком устраиваться...
-Здесь у нас колбасы, здесь сосиски, здесь балыки. Вот только зарплата маленькая...
- У Вас еще и зарплату платят!!?
Путин_xyйло    16.12.2019, 17:01
Оценка:  -2
Путин_xyйло
А это они типа честные! Куда как проще сидеть в ВР и на кнопки давить, как в чaтике напишут!
WTF2wft    16.12.2019, 17:04
Оценка:  0
WTF2wft
Я уже не раз писал об этом ... НО на таких должностях официально должны платить приличные деньги,
а не делать обязательным условием поиск левого дохода!!!
Юрий1    16.12.2019, 17:32
Оценка:  -2
Юрий1
WTF2wft Это нормальная постановка вопроса. Я тоже так хочу. При приёме на работу, было оговорено всё,- и з.п. , и льготы, и соц. пакет... А как посидел в кресле неделю, оказывается, что мало платят. А где результат той работы, за которую уже выплачена зарплата? Такие, только вред экономике наносят.
ВосставшийИзБана    16.12.2019, 16:52
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
С работой не справляются, вот и нашли повод.
WTF2wft    16.12.2019, 16:56
Оценка:  0
WTF2wft
Вполне может быть.
Но это не отменяет того факта, что штука зелени - вовсе не норм з/п для министра.
Путин_xyйло    16.12.2019, 16:59
Оценка:  -2
Путин_xyйло
Когда нибудь работал в госструктуре? Не путайте зарплату и оклад!
WTF2wft    16.12.2019, 17:01
Оценка:  0
WTF2wft
Речь шла о совокупном доходе, недавно ж жаловались по всему доходу за 3 месяца
WTF2wft    16.12.2019, 16:52
Оценка:  +2
WTF2wft
Странно как-то ... до этого министрам зарплата вообще не нужна была, они всегда рубили на порядки больше доходов с такими возможностями. Любой дорвавшийся до такой должности фактически автоматически становился миллионером ...
WTF2wft    16.12.2019, 16:58
Оценка:  +2
WTF2wft
Причем не гривневым (и вполне реально даже с сотнями миллионов)
Путин_xyйло    16.12.2019, 16:52
Оценка:  0
Путин_xyйло
На биржу пойдут?
Путин_xyйло    16.12.2019, 16:52
Оценка:  0
Путин_xyйло
Или Uber?
WTF2wft    16.12.2019, 16:55
Оценка:  +1
WTF2wft
Кстати, в Uber на одной машине вполне можно зарабатывать те деньги, которые платят министру ...
Путин_xyйло    16.12.2019, 16:58
Оценка:  -1
Путин_xyйло
Ключевое слово "зарaботать", а эти выходцы СН все больше по фотoчкам и чaтикaм!
WTF2wft    16.12.2019, 17:00
Оценка:  +1
WTF2wft
Не справляется министр со своими обязанностями - его нужно увольнять.
Но зарплаты на таких должностях должны быть явно не по штуке зеленых, а значительно больше ...
Путин_xyйло    16.12.2019, 17:05
Оценка:  -1
Путин_xyйло
WTF2wft Тут недавно один министр жаловался что зарплаты не хватает. Из 3К баксов 2500 на квартиру тратит! И нет у них "финансовой подушки". Так какая зарплата спрашивается у министра?
WTF2wft    16.12.2019, 17:07
Оценка:  0
WTF2wft
Ну кто-то из них жаловался вроде на днях на 80 или 90 тысяч дохода за 3 месяца ... это реально НИОЧЕМ вообще для министерской должности.
Путин_xyйло    16.12.2019, 17:09
Оценка:  0
Путин_xyйло
WTF2wft Ответ: Зарплата у министра как у Кличко - есть 2 зама 4 из которых лежат в кабинете
Путин_xyйло    16.12.2019, 16:51
Оценка:  0
Путин_xyйло
Сжальтесь на "бедными", им на самолет не хватает!
WTF2wft    16.12.2019, 16:54
Оценка:  +1
WTF2wft
Недавно писали, что там у кого-то из них всего 30 как в месяц получалась ... это реально вообще ниочем для такой должности.
Наемные менеджеры на фирме в 20-50 человек сейчас получают больше з/п
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