Зеленский "пожал" руку Зозуле

Президент Владимир Зеленский поддержал футболиста Романа Зозулю.

Президент Зеленский не остался в стороне от конфликта Романа Зозули с ультрас Райо Вальекано и выразил поддержку украинскому спортсмену. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

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“Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина!Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!“ – написал Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского Скриншот

Фанаты клуба Райо Вальекано, оскорбляли и травили игрока, называя его нацистом на своей странице в Twitter – “Ни за расизм, ни за ксенофобию, ни за насилие. В первый раз игра приостанавливается в Испании из-за сказанной правды. Зозуля, ты нацист“ - написали они в сети.

Уьтрас Райо Вальекано Скриншот

Напомним, в МИД сравнили оскорбления в адрес Зозули с российской пропагандой

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