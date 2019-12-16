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Зеленский "пожал" руку Зозуле

Комментариев: 2
Президент Владимир Зеленский поддержал футболиста Романа Зозулю.
Футболист Роман Зозуля
Футболист Роман Зозуля
facebook.com

Президент Зеленский не остался в стороне от конфликта Романа Зозули с ультрас Райо Вальекано и выразил поддержку украинскому спортсмену. Об этом он написал на своем Telegram-канале

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“Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина!Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!“ – написал Зеленский.

Обращение Владимира Зеленского
Обращение Владимира Зеленского
Скриншот

Фанаты клуба Райо Вальекано, оскорбляли и травили игрока, называя его нацистом на своей странице в Twitter – “Ни за расизм, ни за ксенофобию, ни за насилие. В первый раз игра приостанавливается в Испании из-за сказанной правды. Зозуля, ты нацист“ - написали они в сети.

Уьтрас Райо Вальекано
Уьтрас Райо Вальекано
Скриншот

Напомним, в МИД сравнили оскорбления в адрес Зозули с российской пропагандой

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Теги: Зозуля, Зеленский, Ультрас
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Комментариев (2)
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Avenger_    16.12.2019, 19:25
Оценка:  -2
Avenger_
Вован,не расписывайся за всех. Я вот например солидарен с фанами Райо, и считаю что политиканам и нацикам в спорте не место.
Л_о_л_а    16.12.2019, 19:18
Оценка:  -4
Л_о_л_а
вся Украина? С каких это хренов? любителя козырять свастикой и фашистского прихвостня?
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