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На Донбассе за сутки пять обстрелов, ранен боец

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Враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Прес-центр штабу ООС / Facebook

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Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 16 декабря, пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранен один боец ВСУ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке во вторник, 17 декабря.

Отмечается, что враг использовал запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Сепаратисты вели обстрелы по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Верхнеторецкое, Крымское, Шахта Бутовка, Павлополь и Широкино.

С начала нынешних суток враг открывал огонь возле Новолуганского. У ВСУ нет потерь.

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Напомним, за сутки 15 декабря на Донбассе сепаратисты совершили семь обстрелов. Тогда были ранены двое украинских военных.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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