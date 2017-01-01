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СБУ открыла дело на российского депутата из-за визита в Золотое

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Глава российской партии "Родина" посещал Донбасс 1-2 ноября.
Депутат Госдумы РФ Журавлев посетил оккупированный Донбасс
Депутат Госдумы РФ Журавлев посетил оккупированный Донбасс
скриншот видео

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против главы российской партии “Родина“ Алексея Журавлева. Антиукраинский политик посещал позиции террористов на Донбассе 1 и 2 ноября. Об этом сообщает телеканал Прямой. 

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СБУ открыло дело после заявления народного депутата от “Европейской Солидарности“ Ирины Геращенко. 

Отметим, что депутат Госдумы России поддержал аннексию Крыма и выступал с украинофобскими заявлениями.

СБУ открыла дело на Журавлева
СБУ открыла дело на Журавлева
prm.ua

Напомним, Украина навсегда закрыла въезд депутату Госдумы, посетившему Золотое.

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Теги: Журавлев, СБУ, Геращенко, Донбасс, террористы, Гослума РФ
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