СБУ открыла дело на российского депутата из-за визита в Золотое

Глава российской партии "Родина" посещал Донбасс 1-2 ноября.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против главы российской партии “Родина“ Алексея Журавлева. Антиукраинский политик посещал позиции террористов на Донбассе 1 и 2 ноября. Об этом сообщает телеканал Прямой.

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СБУ открыло дело после заявления народного депутата от “Европейской Солидарности“ Ирины Геращенко.



Отметим, что депутат Госдумы России поддержал аннексию Крыма и выступал с украинофобскими заявлениями.

СБУ открыла дело на Журавлева prm.ua

Напомним, Украина навсегда закрыла въезд депутату Госдумы, посетившему Золотое.

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