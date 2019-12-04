“Вы - г*внюк”: Письмо Геращенко депутату РФ взорвало росТВ

Российское телевидение взорвало письмо Ирины Геращенко депутату Госдумы Алексею Журавлеву, которое она опубликовала на своей странице в Facebook.

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Пропагандисты Кремля из программы “60 минут” даже выделили этой ситуации целый сюжет.

Депутат Украины от партии “Европейская солидарность” Ирина Геращенко ответила нахальному Журавлеву, который публично призвал ее совместно посетить оккупированный Донбасс и “гарантирует безопасность”.

У нас депутат Журавлев, лидер самой большой фракции в нашей Госдуме, пригласил Ирину Геращенко на Донбасс вместе съездить, посмотреть, как там дела. Вежливое письмо было, мы читали. Так вот Ирочка ответила Алексею Журавлеву, - съязвил ведущий Евгений Попов.

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После этой реплики на экран вывели то самое письмо Ирины Геращенко, адресованное депутату Госдумы Алексею Журавлеву, в котором украинка достойно ответила ему на предложение посетить Донбасс.

Неожиданно для себя получила письмо от самого Журавлева, который пишет, что начитался моих заявлений и предлагает вместе "посетить ЛНР", и "он гарантирует мне безопасность". Долго думала, вообще писать ли об этой писульке из Москвы и лишний раз вспоминать госдумовца. Но отвечу. Вы г*внюк, Журавлев, и мне не нужны разрешения и гарантии от россиян на моей земле.

Уберите прочь ваши войска и наемников из оккупированного Донбасса и Крыма и займитесь, наконец, внутренними делами РФ. Посетите свои регионы, которые в таком обнищании и руинах, как после войны, посмотрите, как живут люди за пределами Золотого кольца.

А это письмо я немедленно передам в СБУ и МИД и рассматриваю заявление госдумовца как очередную попытку грубого вмешательства во внутренние дела Украины, неуважение к территориальной целостности и суверенитету, искаженную трактовку россиянами Минских соглашений, в которых нет никаких "Л/ДНР", они существуют только в шовинистском воображении Журавлева и ко.

И, конечно, все эти хамские выпады о нарушении украинской границы – повод для усиления персональных санкций против каждого российского деятеля, который незаконно пересекал границы Украины, - написала Геращенко.