Глава Батькивщины выступила против продажи земли сельскохозяйственного назначения в Украине.

Тимошенко заблокировала трибуну ВР, а после присоединилась к протестам

Тимошенко заблокировала трибуну ВР, а после присоединилась к протестам

Во время заседания ВР глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко заняла президиум. Это произошло во время традиционного перерыва в 12:00, пишут Буквы.

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Причина блокирования работы Рады - законопроект по продаже земли сельскохозяйственного назначения в Украине. Партии Батькивщина и ОПЗЖ выступили против.

После дискуссии с Дмитрием Разумковым и Русланом Стефанчуком Тимошенко освободила президиум и ушла к митингующим. Там она выступила со сцены и обвинила действующую власть якобы в том, что “она обманывает людей“.

Ранее сообщалось о том, что аграрии перекрыли трассу под Житомиром. Акцию аграрии назвали так - “Нет продаже Украины“.

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