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Тимошенко заблокировала трибуну ВР, а после присоединилась к протестам

Комментариев: 11
Глава Батькивщины выступила против продажи земли сельскохозяйственного назначения в Украине.
Тимошенко заблокировала трибуну ВР, а после присоединилась к протестам
© Буквы
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Тимошенко заблокировала трибуну ВР, а после присоединилась к протестам
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Во время заседания ВР глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко заняла президиум. Это произошло во время традиционного перерыва в 12:00, пишут Буквы.

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Причина блокирования работы Рады - законопроект по продаже земли сельскохозяйственного назначения в Украине. Партии Батькивщина и ОПЗЖ выступили против. 

После дискуссии с Дмитрием Разумковым и Русланом Стефанчуком Тимошенко освободила президиум и ушла к митингующим. Там она выступила со сцены и обвинила действующую власть якобы в том, что “она обманывает людей“.

Ранее сообщалось о том, что аграрии перекрыли трассу под Житомиром. Акцию аграрии назвали так - “Нет продаже Украины“.

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Теги: Юлия Тимошенко, протесты, продажа земли
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Комментариев (11)
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asfd0    17.12.2019, 14:42
Оценка:  -4
asfd0
Эх, не хватает повязки со свастикой на рукаве )))))
colavova    17.12.2019, 14:58
Оценка:  +1
colavova
приоделся к праздникам?
WTF2wtf    17.12.2019, 14:33
Оценка:  +5
WTF2wtf
Лицемерная лживая популистка ...
fire_fly    17.12.2019, 14:29
Оценка:  -4
fire_fly
"ВЗЯТЬ ВСЁ, ДА И ПОДЕЛИТЬ" (Шариков), а уже потом и продавать ))
WTF2wtf    17.12.2019, 14:33
Оценка:  +3
WTF2wtf
Всем_пока-fire_fly-FPN-VSHIVANK A,
быдлобот оккупантов на бюджете,
вы даже не пытаетесь ничего делить, вы просто грабите, забиваете чужое, насрав на все проблемы миллионов местных от вашей оккупации ...
kapablankas    17.12.2019, 14:02
Оценка:  +6
kapablankas
истинная всенародная курва
Lyonya-Space    17.12.2019, 14:04
Оценка:  -1
Lyonya-Space
- Ваше жизненное кредо?
kapablankas    17.12.2019, 14:18
Оценка:  -1
kapablankas
поржать на вами
dinops    17.12.2019, 13:59
Оценка:  +2
dinops
Как Адольф)))
PomoikaZE    17.12.2019, 13:54
Оценка:  +8
PomoikaZE
Когда не допускают к кормушке, то надо митинговать. Все таки самое удачное место ей определил Янык.
ЗаУкраїну    17.12.2019, 13:54
Оценка:  +3
ЗаУкраїну
бабка тЮля пошла вабанк. Наконец поняла что ей уже терять нечего. Обидно ведь, вона сама собиралась продать землю Украины, а тут такое дело, ее обошли..))
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