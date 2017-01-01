Участника драки в ВР свободовца Леонова отпустили на поруки
Участник драки в ВР экс-нардеп Эдуард Леонов избежал ареста.
Свободовца Эдуарда Леонова, участвовавшего в драке с нардепом Андреем Богданцом, отпустили на поруки. Такое решение сегодня принял Печерский райсуд Киева. Об этом сообщили в пресс-службе партии “Свобода“.
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Леонова отпустили на поруки нардепа Оксаны Савчук.
11 декабря на заседании парламентского комитета по вопросам агрополитики произошла драка. В ней приняли участие депутаты от “Слуги народа“ и бывшие нардепы от ВО “Свобода“.
Напомним, правоохранители требовали ареста для экс-нардепа Леонова.
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