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Участника драки в ВР свободовца Леонова отпустили на поруки

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Участник драки в ВР экс-нардеп Эдуард Леонов избежал ареста.
Леонова отпустили на поруки
Леонова отпустили на поруки
Христя Равлюк/Facebook

Свободовца Эдуарда Леонова, участвовавшего в драке с нардепом Андреем Богданцом, отпустили на поруки. Такое решение сегодня принял Печерский райсуд Киева. Об этом сообщили в пресс-службе партии “Свобода“. 

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Леонова отпустили на поруки нардепа Оксаны Савчук.

11 декабря на заседании парламентского комитета по вопросам агрополитики произошла драка. В ней приняли участие депутаты от “Слуги народа“ и бывшие нардепы от ВО “Свобода“.

 

 

Напомним, правоохранители требовали ареста для экс-нардепа Леонова.

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Теги: Леонов, ВОСвобода, арест, поруки, драка в ВР
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