"Заехал из лихих 90-х": Геращенко раскритиковала нардепа Тищенко

Народный депутат Николай Тищенко от партии "Слуга народа" блокировал трибуну и вел себя по хамски.

Нардеп Ирина Геращенко возмутилась, что выступление в Верховной Раде ее коллеги из фракций “Европейская солидарность“ Алексея Гончаренко, перекрыл депутат от “Слуги народа“ Николай Тищенко. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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По словам Геращенко, такие действия депутата не имеют ничего общего с парламентаризмом. Также нардеп добавила, что некоторым коллегам Тищенко по фракции было стыдно за действия своего коллеги.

Понимаю, что некоторые заехали на социальных лифтах в ВР из лихих 90-ых, без промежуточных станций и остановок, хотя бы на одну книгу. Но такого откровенного хамства и отсутствия элементарной этики не было ни в одном парламенте, – отметила Геращенко

Геращенко добавила, что все замечания коллег нардеп показательно игнорировал и продолжал “стоять потолком и корчить гримасы“.

Скриншот facebook.com

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