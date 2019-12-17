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"Заехал из лихих 90-х": Геращенко раскритиковала нардепа Тищенко

Комментариев: 0
Народный депутат Николай Тищенко от партии "Слуга народа" блокировал трибуну и вел себя по хамски.
Николай Тищенко
Николай Тищенко
Скриншот

Нардеп Ирина Геращенко возмутилась, что выступление в Верховной Раде ее коллеги из фракций “Европейская солидарность“ Алексея Гончаренко, перекрыл депутат от “Слуги народа“ Николай Тищенко. Об этом она написала на своей странице в Facebook

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По словам Геращенко, такие действия депутата не имеют ничего общего с парламентаризмом. Также нардеп добавила, что некоторым коллегам Тищенко по фракции было стыдно за действия своего коллеги.

Понимаю, что некоторые заехали на социальных лифтах в ВР из лихих 90-ых, без промежуточных станций и остановок, хотя бы на одну книгу. Но такого откровенного хамства и отсутствия элементарной этики не было ни в одном парламенте, – отметила Геращенко

Геращенко добавила, что все замечания коллег нардеп показательно игнорировал и продолжал “стоять потолком и корчить гримасы“.

Скриншот
Скриншот
facebook.com

Напомним, Строим “Нью-СССР“: Геращенко раскритиковала законопроект о децентрализации

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Теги: Геращенко, Верховная Рада
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Комментариев (1)
fkrfyfan    17.12.2019, 15:10
Оценка:  -1
fkrfyfan
Эта алкогольная подстилка ещё что то вякает о парламенторизме
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