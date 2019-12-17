“Бьют его и бьют...”: Отец Зеленского оценил достижения сына
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Отец президента Украины Александр Зеленский оценил достижения своего сына. Об этом он рассказал в интервью Стране.
По словам Александра Зеленского, многие СМИ относятся к его сыну предвзято и неоднозначно.
Переживаю за Вову, надоело все ... Бьют его и бьют …, - сказал отец президента.
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По его словам, он не понимает негатива в сторону сына. Отец президента акцентировал, что Владимир борется против системы, которую создавали многие годы. Кроме того, тот возглавляет страну меньше года.
Вот за что Вову ругают? Вот сейчас он ездил в Париж на "нормандский саммит", отстаивал интересы страны. Да, не все получилось. Но и не все от него зависит. И все равно говорят: чего он добился? Ничего не добился. Но он пытался? Напротив него за столом сидит человек, который обладает атомным оружием, имеет колоссальную армию, третью в мире (речь идет о Владимире Путине, - ред.)! И все равно,- сказал Александр Семенович.
Также отец президента оценил работу сына и результат “нормандского саммита” в Париже.
Довольным всегда нельзя быть. Я многих вещей недопонимаю. Я не уполномочен со своей квалификацией обсуждать некоторые вопросы. То, что я понимаю, считаю, нормально. Вот если говорить о Нормандском формате, то, что мог мальчишка, то и сделал. Обсуждать его невозможно. Да, он договорился, что стрельбы не будет только в трех зонах, а там остается. А тот сидит, который не любит и своих людей и детей. Зачем война? Можно же прекратить по всей территории огонь, а потом решать по границам. Можно или нет? Так эта ж сволочь не дала. А желание у него было большое. Более того, он еще полчаса там сидел уговаривал, выторговал хотя бы эти зоны. Кто это понимает? Выходят и бе-бе-бе. Пусть идут в АТО. Молодежь вот эта возле Офиса президента, купленная. Идите воевать, а не там выступайте. А вы говорите: "Демократия, развод…", - добавил Александр Семенович.
Напомним, тесть Зеленского работает помощником нардепа от Слуги народа. Сообщается, что отец первой леди трудится у депутата на общественных началах.
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