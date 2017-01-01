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"Евробляхеры" митингуют у Офиса президента

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В правительственном квартале второй день продолжаются массовые протесты, пока ситуация спокойная.
"Евробляхеры" требуют "доступную" растаможку
"Евробляхеры" требуют "доступную" растаможку
facebook.com/AESUkraine
Владельцы автомобилей на иностранной регистрации в среду, 18 декабря, проводят акцию возле здания Офиса президента в Киеве. Видео акции опубликовано в Facebook организации Авто Евро Сила.
 
 
Они требуют принять законопроект о доступной растаможке, который, в частности, предполагает льготы на растаможку для инвалидов и ветеранов.
 
Также возле Офиса президента дежурят правоохранители, ситуация спокойная.
 
 
Напомним, массовые акции в правительственном квартале начались накануне. В частности активисты протестовали против рассмотрения законопроектов о продаже земли, там же присутствовали “евробляхеры“.

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В ходе столкновений националистов с правоохранителями пострадали 17 силовиков, были задержаны 26 человек, но позже их отпустили.

Ожидается, что протесты продолжатся сегодня. Охрана правительственного квартала усилена.
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Теги: протесты, митинги в киеве, евробляхи, Офис президента
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Источник: korrespondent.net

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