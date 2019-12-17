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Протесты под Радой: Активисты выступают против рынка земли

Комментариев: 4
Масштабные акции проходят под стенами Верховной рады Украины с требованием не допустить продажу сельскохозяйственных земель.
Протесты под Радой: Активисты выступают против рынка земли
© facebook.com
Фото 1/5
  • Митинги под Верховной Радой
  • Митинги под Верховной Радой
  • Митинги под Верховной Радой
  • Митинги под Верховной Радой
  • Требования Нацкорпуса
Протесты под Радой: Активисты выступают против рынка земли
Митинги под Верховной Радой
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В Киеве 17 декабря начались массовые акции под Верховной Радой Украины. На них вышли владельцы «евроблях», а также активисты, которые выступают против открытия рынка земли. 

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Акцию протеста против продажи сельхоз земли анонсировал на своем Telegram-канале “Национальный корпус“. Она началась в 9 утра. 

В акции принимают участие аграрии, представители профсоюзов, патриотических политических сил, волонтеры, ветераны и обычные граждане.

Представители Нацкорпуса озвучили ряд требований властям: продолжить мораторий на продажу земли, провести всеукраинский референдум по этому вопросу, а также обеспечить выкуп паев государством по рыночной цене для тех, кто хочет продать свою землю.

Требования Нацкорпуса
Требования Нацкорпуса
Скриншот

Помимо этого активисты устроили флешмоб, постоянно переходят дорогу туда-сюда, что задерживает движение. Полиция же стоит рядом и комментирует, что переход можно пересекать на зеленый свет. И помогает проехать автомобилистам. 

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“Эта земля продана. Нет продаже земли“, - говорят активисты, в громкоговоритель, переходя дорогу и затрудняя движение.

Нацполиция заблокировала некоторые участки дорог и ограничила въезд крупногабаритного и специального транспорта в Киев, а также призвала жителей, по возможности воздержаться от поездок в центр города.

Чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы, на некоторых участках столичных дорог будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта. Просим с пониманием отнестись к таким временным мерам. Также рекомендуем по возможности воздержаться от поездок центральной частью Киева собственным автотранспортом, чтобы избежать осложнений дорожного движения – написали представители полиции на своей странице в facebook.

Напомним, В Фастове полиция заблокировала колонну аграриев

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Теги: Протесты, рынок земли, Рада, Киев
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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    17.12.2019, 11:09
Оценка:  -3
VSHIVANKA
МЫ АКТИВИСТЫ , НАРОД ПЛЕЧИСТЫЙ , НАС НЕ ЗАМАНИШЬ СИСЬКОЙ МЯСИСТОЙ !!!
СУГС !!!
SEMPENTY    17.12.2019, 11:02
Оценка:  +2
SEMPENTY
Вот мне интересно, откуда берутся эти так называемые активисты? не сами же они прутся на митинг,кто то же их организует...
Клаустро    17.12.2019, 11:21
Оценка:  -2
Клаустро
А майдан сами состряпали,без организаторов?))
Путин_xyйло    17.12.2019, 11:49
Оценка:  +1
Путин_xyйло
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