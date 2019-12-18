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Британские инструкторы отметили, что многое переняли от украинских военных

Под Житомиром прошли масштабные военные учения по стандартам НАТО

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Под Житомиром прошли масштабные военные учения по стандартам НАТО

В Житомирской области инструкторы из Великобритании учили украинских военных особенностям боя по стандартам НАТО. Подготовка длилась почти месяц.

Об этом сообщает 24 канал.

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Подготовку проводили по восьми направлениям с применением методики британских инструкторов. Основная особенность – точное, продуманное до мельчайших деталей планирование.

Под конец состоялся импровизированный бой со стрельбой, дымом и окопами. Группа, которая штурмовала здание, просчитывала каждый свой шаг. Военные учились анализировать любое развитие событий.

По словам командира взвода 30 отдельной механизированной бригады Вячеслава Зализняка, сначала было очень сложно понять инструкторов, которые не говорят на украинском. Однако за несколько дней исчез как психологический, так и языковой барьер.

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Британские инструкторы отметили, что многое переняли от украинских военных, у которых есть настоящий военный опыт. По их словам, украинская армия – одна из сильнейших в Европе.

За месяц иностранные военные провели масштабные учения, поэтому после окончания украинские военные уже смогут делиться приобретенным опытом со своими коллегами.

Как сообщалось 11 декабря, США запланировали крупнейшие за 30 лет военные учения в Европе.

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