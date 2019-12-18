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Арестован организатор в деле, где фигурируют ветераны "Пума" и "Буча"

Комментариев: 1
Арестованный считается организатором покушения, которое не смогли выполнить двое ветеранов.
Полиция задержала организатора покушения на Михаила Чекурака
Полиция задержала организатора покушения на Михаила Чекурака
facebook МВД

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Полиция задержала предполагаемого организатора неудачного покушения на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области, в котором подозревают супругов-ветеранов Инну и Владислава Грищенко (известных под позывными “Пума“ и “Буча“). Об этом пишет “Украинская правда“ со ссылкой на комментарий пресс-службы полиции.

Известно, что задержали его в конце прошлой недели. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается следствие.

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По данным издания, задержанного зовут Василий, но следствие называет его “гражданин Ш.“ (вероятно, по первой букве фамилии).

Напомним, 6 ноября 2019 Печерский суд взял под стражу на 60 суток Инну Грищенко. Ранее в конце сентября правоохранители задержали и ее мужа Владислава. Им инкриминируют соучастие в покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 году, но сами они отвергают обвинения.

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Теги: покушение, полиция, организатор, подозреваемый
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Комментариев (1)
alex-zol    18.12.2019, 15:16
Оценка:  +3
alex-zol
вЫтЫраны, на зону, шагом марш!!!!
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