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Дело Шеремета: адвокат подозреваемых требует опровержение от МВД

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Адвокат семьи Грищенко требует опровержение о причастности его подзащитных к убийству Шеремета.
Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года
Журналиста Павла Шеремета убили 20 июля 2016 года
Арсен Аваков / Facebook

Адвокат Владислава и Инны требует от МВД опровергнуть информацию об участии его подзащитных в убийстве Павла Шеремета. Об этом на своей странице в Facebook написал правозащитник Виталий Ковальчук. 

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“Официально. Защита требует от МВД опровержения лжи, в том числе, о причастности семьи Грищенко к убийству Павла Шеремета“, - написал Ковальчук.

Адвокат также добавил, что готовит иск в суд.



Напомним, Сержант ССО Андрей Антоненко (Riffmaster) отказывается от дачи показаний следствию по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

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Теги: Шеремет, убийство Шеремета, Гришенко, адвокат Ковальчук, МВД
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