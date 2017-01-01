Дело Шеремета: адвокат подозреваемых требует опровержение от МВД
Адвокат семьи Грищенко требует опровержение о причастности его подзащитных к убийству Шеремета.
Адвокат Владислава и Инны требует от МВД опровергнуть информацию об участии его подзащитных в убийстве Павла Шеремета. Об этом на своей странице в Facebook написал правозащитник Виталий Ковальчук.
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“Официально. Защита требует от МВД опровержения лжи, в том числе, о причастности семьи Грищенко к убийству Павла Шеремета“, - написал Ковальчук.
Адвокат также добавил, что готовит иск в суд.
Напомним, Сержант ССО Андрей Антоненко (Riffmaster) отказывается от дачи показаний следствию по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
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