Дело Шеремета: адвокат подозреваемых требует опровержение от МВД

Адвокат семьи Грищенко требует опровержение о причастности его подзащитных к убийству Шеремета.

Адвокат Владислава и Инны требует от МВД опровергнуть информацию об участии его подзащитных в убийстве Павла Шеремета. Об этом на своей странице в Facebook написал правозащитник Виталий Ковальчук.

Читай также: Кузьменко написала письмо матери Шеремета

“Официально. Защита требует от МВД опровержения лжи, в том числе, о причастности семьи Грищенко к убийству Павла Шеремета“, - написал Ковальчук.



Адвокат также добавил, что готовит иск в суд.





Напомним, Сержант ССО Андрей Антоненко (Riffmaster) отказывается от дачи показаний следствию по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.