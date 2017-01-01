Офис противодействию рейдерству в Украине: Как будет работать

"Эпоха рейдерства в Украине закончилась" - заявили украинские чиновники.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук принял участие в открытии Офиса противодействия рейдерству. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

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“Эпоха рейдерства в Украине закончилась. Мы начинаем новый этап защиты прав бизнеса и граждан. Открытие Офиса противодействия рейдерству - шаг к этому. Защищенный бизнес - это инвестиции, новые рабочие места, благосостояние наших людей“, - заявил Гончарук.

Премьер сообщил, что был обновлен состав Антирейдерской комиссии, сокращен срок допуска к рассмотрению жалобы по существу до 5 дней, введена подача жалоб в электронном виде.

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"Мы можем констатировать, что преодолели системное рейдерство за короткий срок", - сказал он и добавил, что за три месяца из 1404 жалоб рассмотрено и принято решений по 1064, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам.

Напомним, Зеленский назвал Украину экономическим аутсайдером. При этом страна всё еще имеет огромный потенциал, поэтому ее можно сравнить с необработанным алмазом.

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