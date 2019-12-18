В столкновениях под Радой пострадали 23 полицейских

В МВД отметили, что ни один политический лозунг не стоит здоровья и жизни человека.

В Киеве во время столкновений возле Верховной Рады 17 декабря пострадали 23 правоохранителя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что 12 полицейских и пятеро гвардейцев доставлены в медицинские учреждения. Также он добавил, что к медикам обратилось 11 граждан, среди них один журналист.

Читай также: Стычки под ВР: трем активистам готовят подозрения

“В столице продолжаются массовые мероприятия с участием большого количества граждан. Согласно поданным заявкам, организаторы взяли на себя обязательство не нарушать общественный порядок и провести мирное собрание. Отдельно обращаю внимание руководителей общественных организаций на необходимости соблюдения задекларированных обязательств о правилах поведения во время акции. При этом, каждый организатор мероприятия должен помнить, что ни один политический лозунг не стоит здоровья и жизни человека“, - подчеркнул Сергей Яровой.

Как сообщалось, 17 ноября, во время столкновения националистов под стенами парламента полицейские избили журналиста Радио Свобода Сергея Нужненко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram