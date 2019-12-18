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В столкновениях под Радой пострадали 23 полицейских

Комментариев: 3
В МВД отметили, что ни один политический лозунг не стоит здоровья и жизни человека.
В столкновениях под Радой пострадали 23 полицейских
© mvs.gov.ua
Фото 1/3
  • Госпитализированы 12 полицейских и 5 гвардейцев
  • Госпитализированы 12 полицейских и 5 гвардейцев
  • Госпитализированы 12 полицейских и 5 гвардейцев
В столкновениях под Радой пострадали 23 полицейских
Госпитализированы 12 полицейских и 5 гвардейцев
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В Киеве во время столкновений возле Верховной Рады 17 декабря пострадали 23 правоохранителя.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что 12 полицейских и пятеро гвардейцев доставлены в медицинские учреждения. Также он добавил, что к медикам обратилось 11 граждан, среди них один журналист.

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“В столице продолжаются массовые мероприятия с участием большого количества граждан. Согласно поданным заявкам, организаторы взяли на себя обязательство не нарушать общественный порядок и провести мирное собрание. Отдельно обращаю внимание руководителей общественных организаций на необходимости соблюдения задекларированных обязательств о правилах поведения во время акции. При этом, каждый организатор мероприятия должен помнить, что ни один политический лозунг не стоит здоровья и жизни человека“, - подчеркнул Сергей Яровой.

Как сообщалось, 17 ноября, во время столкновения националистов под стенами парламента полицейские избили журналиста Радио Свобода Сергея Нужненко.

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Теги: протесты, Рада, земля
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Комментариев (3)
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Антибес    18.12.2019, 17:05
Оценка:  0
Антибес
А что там Уголовный Кодекс говорит по поводу нападения на сотрудников правоохранительных органов и нанесения им повреждений разной степени тяжести?Хотя,о чём это я...Ведь в нашей охреНэньке"закон-что дышло"...)))))
fkrfyfan    18.12.2019, 16:33
Оценка:  0
fkrfyfan
Не умеете или боитесь останавливать бандерлогов-нацистов, так и получайте по полной, а потом не скулите
Rangol    18.12.2019, 16:19
Оценка:  -5
Rangol
Эти полицейские и гвардия снова пошли против украинского народа и оскверняя память Небесной сотни
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