“Скажи-ка, хлопчик”: Нацкорпус поймал Арахамию возле парламента

Билецкий пообщался с Арахамией.

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Активисты Национального корпуса поймали главу фракции “Слуга народа” Давида Арахамию возле здания Верховной Рады, где сегодня продолжаются акции протеста против рынка земли.

Об этом передает Страна.

С главой пропрезидентской фракции пообщался глава Нацкорпуса Андрей Билецкий.

Скажи-ка хлопчик, насколько тяжело сегодня проголосовать за референдум (с вопросом - продавать ли землю или нет, - ред.)? - спросил Билецкий.

На это Арахамия ответил, что голосование запланировано на январь 2020 года.

Так вы (народные депутаты, - ред.) же так быстро пишете, вы только по земле тянете! - добавил Билецкий.

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Спустя несколько минут дискуссии Арахамия поспешит покинуть общество Нацкорпуса.

Напомним, во время протестов под Радой полиция избила журналиста. НСЖУ сделала официальное заявление.

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