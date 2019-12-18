Украина и Донецк не договорились об обмене пленными

Власти Киева и непризнанной "ДНР" не договорились об обмене пленными .

Власти Киев и ОРДЛО пока не смогли договориться об обмене пленными, переговоры в Минске продолжаются. Об этом заявила российские СМИ.

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“Омбудсмен“ сепаратистов Дарья Морозова в интервью, данному российским журналистам заявила, что представители Киева пытаются по-своему трактовать формулы, закрепленные в комплексе мер и коммюнике прошедшего саммита “нормандской четверки“.

Только что закончился первый этап переговоров рабочей группы. Украинская сторона намеренно затягивает процесс обсуждения и выполнения решений, закрепленных в итоговом документе после встречи лидеров “нормандского формата“ в Париже, - заявила “омбудсмен“.

По ее словам, власти Киева пытаются разделить обмен пленными на несколько этапов.

На данный момент мы ожидаем второй раунд переговоров для более конструктивного разговора – подытожила представитель “ДНР“.

Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе проходит в среду 18 декабря в Минске. Рабочие подгруппы по Донбассу уже приступили к работе.

Напомним, В плену у боевиков “ЛДНР“ находятся 250 украинцев - СБУ

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