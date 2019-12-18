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Украина и Донецк не договорились об обмене пленными

Комментариев: 5
Власти Киева и непризнанной "ДНР" не договорились об обмене пленными .
МИД Беларуси
МИД Беларуси
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Власти Киев и ОРДЛО пока не смогли договориться об обмене пленными, переговоры в Минске продолжаются. Об этом заявила  российские СМИ. 

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“Омбудсмен“ сепаратистов Дарья Морозова в интервью, данному российским журналистам заявила, что представители Киева пытаются по-своему трактовать формулы, закрепленные в комплексе мер и коммюнике прошедшего саммита “нормандской четверки“.

Только что закончился первый этап переговоров рабочей группы. Украинская сторона намеренно затягивает процесс обсуждения и выполнения решений, закрепленных в итоговом документе после встречи лидеров “нормандского формата“ в Париже, - заявила “омбудсмен“.

По ее словам, власти Киева пытаются разделить обмен пленными на несколько этапов.

На данный момент мы ожидаем второй раунд переговоров для более конструктивного разговора – подытожила представитель “ДНР“.

Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе проходит в среду 18 декабря в Минске. Рабочие подгруппы по Донбассу уже приступили к работе.

Напомним, В плену у боевиков “ЛДНР“ находятся 250 украинцев - СБУ

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Теги: Минск, Украина, Донбасс, Обмен пленными
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Комментариев (6)
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КимЧенПых    18.12.2019, 17:14
Оценка:  -1
КимЧенПых
Донецка не против
Woodbrother    18.12.2019, 17:06
Оценка:  +2
Woodbrother
АУ ! ШО ЗА СЕПАР ЗАГОЛОВКИ ПИШЕТ ? ДОНЕЦК-ЭТО УКРАИНА !
Lyonya-Space    18.12.2019, 17:00
Оценка:  +5
Lyonya-Space
Украина и ДонецкА, АднакА!...
Редакторы - буряты, однако.
Coюзник    18.12.2019, 16:59
Оценка:  +6
Coюзник
Бигмир ... а что это за выражение "власти Киева"???
Coюзник    18.12.2019, 17:01
Оценка:  +5
Coюзник
Переговорная сторона государство Украина ...
WTF2wtf    18.12.2019, 16:57
Оценка:  +6
WTF2wtf
Путин заднюю включил даже по обмену пленными???
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