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Луценко отпраздновал юбилей в ресторане фигуранта дела НАБУ - Схемы

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Бывший генпрокурор Луценко отметил юбилей в ресторане подозреваемого в коррупции.
Луценко отпраздновал юбилей в ресторане фигуранта дела НАБУ - Схемы
© facebook.com/corruption.schemes
Фото 1/6
  • Экс-генпрокурор снял итальянский ресторан Vino e Cucina в центре столицы
  • Экс-генпрокурор снял итальянский ресторан Vino e Cucina в центре столицы
  • Экс-генпрокурор снял итальянский ресторан Vino e Cucina в центре столицы
  • Экс-генпрокурор снял итальянский ресторан Vino e Cucina в центре столицы
  • Экс-генпрокурор снял итальянский ресторан Vino e Cucina в центре столицы
  • Экс-генпрокурор снял итальянский ресторан Vino e Cucina в центре столицы
Луценко отпраздновал юбилей в ресторане фигуранта дела НАБУ - Схемы
Экс-генпрокурор снял итальянский ресторан Vino e Cucina в центре столицы
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Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил свое 55-летие в итальянском ресторане, который принадлежит фигуранту расследования НАБУ и САП столичному бизнесмену Михаилу Бейлину, в прошлом советнику главы АП Бориса Ложкина.

Об этом сообщает программа “Схемы: коррупция в деталях“ в Facebook.

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“Экс-генпрокурор снял итальянский ресторан Vino e Cucina в центре столицы, который полностью закрыли для него от других посетителей (чего это заведение, как нам там сказали, обычно не делает)“, - отмечают журналисты.

Сейчас НАБУ и САП подозревают Михаила Бейлина в участии в коррупционной схеме на “Укрзализныце“, которой нанесли ущерб минимум на 20 миллионов гривен.

Поздравить VIP-именинника пришли ряд его бывших подчиненных, часть из которых до сих пор работают в прокуратуре.

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В частности, среди гостей были экс-прокурор Киева Роман Говда, экс-руководитель Генинспекции Генпрокуратуры Владимир Уваров, бывший начальник управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам ГПУ Вячеслав Свирец, экс-начальник департамента информационных технологий, документального и материально-технического обеспечения Генпрокуратуры Константин Моргун.

Также присутствовал бывший начальник департамента поддержания государственного обвинения и представительства интересов гражданина или государства в судах ГПУ Сергей Тимченко и Валерий Романов, который до сентября этого года возглавлял прокуратуру Запорожской области, а в ноябре получил должность начальника отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Запорожской области.

Как сообщалось, 12 ноября Ирина Луценко произнесла речь в Раде и сложила мандат. 

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Теги: Юрий Луценко, юбилей, ремсторан, САП, НАБУ, коррупция
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Комментариев (1)
П    18.12.2019, 18:15
Оценка:  -1
П
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