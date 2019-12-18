Луценко отпраздновал юбилей в ресторане фигуранта дела НАБУ - Схемы

Бывший генпрокурор Луценко отметил юбилей в ресторане подозреваемого в коррупции.

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отметил свое 55-летие в итальянском ресторане, который принадлежит фигуранту расследования НАБУ и САП столичному бизнесмену Михаилу Бейлину, в прошлом советнику главы АП Бориса Ложкина.

Об этом сообщает программа “Схемы: коррупция в деталях“ в Facebook.

Читай также: “Слуга народа“ Холодов: Имение на Кипре и табачный бизнес его семьи

“Экс-генпрокурор снял итальянский ресторан Vino e Cucina в центре столицы, который полностью закрыли для него от других посетителей (чего это заведение, как нам там сказали, обычно не делает)“, - отмечают журналисты.

Сейчас НАБУ и САП подозревают Михаила Бейлина в участии в коррупционной схеме на “Укрзализныце“, которой нанесли ущерб минимум на 20 миллионов гривен.

Поздравить VIP-именинника пришли ряд его бывших подчиненных, часть из которых до сих пор работают в прокуратуре.

Читай также: Психдиагноз мог помочь Киве избежать наказания за взятку - СМИ

В частности, среди гостей были экс-прокурор Киева Роман Говда, экс-руководитель Генинспекции Генпрокуратуры Владимир Уваров, бывший начальник управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам ГПУ Вячеслав Свирец, экс-начальник департамента информационных технологий, документального и материально-технического обеспечения Генпрокуратуры Константин Моргун.

Также присутствовал бывший начальник департамента поддержания государственного обвинения и представительства интересов гражданина или государства в судах ГПУ Сергей Тимченко и Валерий Романов, который до сентября этого года возглавлял прокуратуру Запорожской области, а в ноябре получил должность начальника отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Запорожской области.

Как сообщалось, 12 ноября Ирина Луценко произнесла речь в Раде и сложила мандат.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram