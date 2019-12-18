В Киеве мужчине дали 6 лет тюрьмы за растление 3-летней дочери

Дело, в котором фигурировал 57-летний житель Ровенской области, рассматривал Дарницкий суд столицы.

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Столичный суд признал виновным 57-летнего жителя Ровенской области в совершении развратных действий в отношении малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Стороной обвинения на основании собранных в ходе расследования улик доказана безоговорочная вина мужчины, который, пользуясь доверием и беспомощным состоянием собственной 3-летней дочери, совершил в отношении нее развратные действия.

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Приговором Дарницкого районного суда города Киева от 16 декабря 2019 года гражданин признан виновным по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) УК Украины и осужден к реальному наказанию в виде 6 лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни депутат растлил 15-летнюю соседку. Злоумышленник воспользовался случаем, когда девочка осталась дома одна.

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