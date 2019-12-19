“Вы придурки?!”: Путин сорвался во время пресс-конференции

Президент сорвался .

Президент РФ Владимир Путина оскандалился во время пресс-конференции, которую он провел сегодня в Москве.

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Об этом сообщает на своей странице в Twitter канал “RT на русском“.

Журналисты спросили Путина о возможной сдаче Ленинграда нацистам во времена Второй мировой войны. Глава Кремля назвал всех, у кого есть такие домыслы “придурками”.

Когда я слышу: “Может, хорошо было бы Ленинград сдать“ и так далее, мне хочется сказать: “Вы придурки? Вас бы никого не было. Вот о чем речь! - сказал Путин.

Владимир Путин: «Когда я слышу: «Может, хорошо было бы Ленинград сдать» и так далее, мне хочется сказать: «Вы придурки? Вас бы никого не было. Вот о чём речь!» pic.twitter.com/n2bNRvOY9x — RT на русском (@RT_russian) 19 грудня 2019 р.

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Также в сети появилось видео срыва Путина во время общения с журналистами.

Напомним, Путин рассказал, откуда на Донбассе танки и военные. Президент РФ снова цинично ответил на вопрос о войне.

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