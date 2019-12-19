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“Вы придурки?!”: Путин сорвался во время пресс-конференции

Комментариев: 1
Президент сорвался .
Путин показал неприличный жест
Путин показал неприличный жест
скриншот

Президент РФ Владимир Путина оскандалился во время пресс-конференции, которую он провел сегодня в Москве.

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Об этом сообщает на своей странице в Twitter канал “RT на русском“.

Журналисты спросили Путина о возможной сдаче Ленинграда нацистам во времена Второй мировой войны. Глава Кремля назвал всех, у кого есть такие домыслы “придурками”.

Когда я слышу: “Может, хорошо было бы Ленинград сдать“ и так далее, мне хочется сказать: “Вы придурки? Вас бы никого не было. Вот о чем речь! - сказал Путин.

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Также в сети появилось видео срыва Путина во время общения с журналистами.

Напомним, Путин рассказал, откуда на Донбассе танки и военные. Президент РФ снова цинично ответил на вопрос о войне.

 

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Теги: Путин, неприличный жест, срыв, пресс-конференция
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Комментариев (2)
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CasperW    19.12.2019, 14:37
Оценка:  +1
CasperW
Постанова. Теперь все бабушки и дедушки будут свято верить в его чувственность.
ВосставшийИзБана    19.12.2019, 14:33
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Несите следующего двойника. Этот сломался.
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