В Киеве начался брифинг представителей Украины в ТКГ: трансляция
Представители Украины в Минске готовы рассказать итоги.
Представители Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске собрали брифинг и готовы рассказать об итогах очередного заседания.
Читай также: Пристайко подтвердил неудачу в Минске
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, которая ведет прямую трансляцию мероприятия.
Журналистам расскажут о деталях и договоренностях, которые удалось согласовать во время очередной встречи в Минске.
Сообщается, что перед журналистами выступят Валерия Лутковская и Алексей Резников.
Напомним, в Минске началось первое после “нормандского саммита” заседание ТКГ. Стороны обсудят обмен пленными и прекращение огня.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.