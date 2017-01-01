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В Киеве начался брифинг представителей Украины в ТКГ: трансляция

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Представители Украины в Минске готовы рассказать итоги.
Алексей Резников
Алексей Резников
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Представители Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске собрали брифинг и готовы рассказать об итогах очередного заседания.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, которая ведет прямую трансляцию мероприятия.

Журналистам расскажут о деталях и договоренностях, которые удалось согласовать во время очередной встречи в Минске.

Сообщается, что перед журналистами выступят Валерия Лутковская и Алексей Резников.

Напомним, в Минске началось первое после “нормандского саммита” заседание ТКГ. Стороны обсудят обмен пленными и прекращение огня.

 

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Теги: Резников, ТКГ, Лутковская, Минск
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