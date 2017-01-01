В Киеве неадекват с топором наказал "героя парковки"

Нарушения правил дорожного движения со стороны водителя BMW полицейские не обнаружили.

Во время парковки водитель Toyota достал из багажника топор

Во время парковки на улице Тарасовской в Киеве водитель автомобиля Toyota ударил топором мешавшую ему машину.

Об этом сообщает “Киев оперативный“.

Сообщение в полицию о повреждении автомобиля BMW поступило в среду, 18 декабря, около 20.00 по спецлинии 102.

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Как оказалось, во время парковки водитель Toyota достал из багажника топор и разбил фару “немцу“, который, по его мнению, был припаркован с нарушением ПДД. Патрульные задержали злоумышленника и вызвали следственно-оперативную группу для документирования данной события.

Как сообщалось 14 ноября, одессит лез по балконам высотки и напал на полицейского с топором.

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