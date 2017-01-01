Кулеба назвал три приоритета Кабмина на 2020 год

Улучшение безопасности, создание возможностей для украинского бизнеса и евроинтеграция станут ключевыми задачами правительства в следующем году.

Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба в четверг, 19 декабря, назвал три приоритета в работе Кабмина на 2020 год, среди которых - массовый поход в регионы, сообщает Укринформ.

О приоритетах европейской и евроатлантической интеграции вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба говорил во время пребывания на обновленном КПВВ Каланчак в Херсонской области, где отчитывался о деятельности за 100 дней работы в правительстве.

"Приоритеты на следующий год очень четкие. Они будут сосредоточены на трех вещах. Первая - это создание лучших условий для безопасности и свободы гражданина. Вторая - создание новых экономических возможностей для украинского бизнеса и привлечение европейских инвестиций в Украину. Третья - это приближение европейской интеграции к людям на местах, то есть, массовый поход в регионы - начнем мы именно с Херсонщины", - отметил Кулеба.

В рамках этих пунктов планируется обновлять повестку дня в области юстиции, безопасности и свободы с Европейским Союзом, будет принят план действий по присоединению Украины к цифровому рынку Европейского Союза, будут принимать оценочную миссию ЕС для анализа прогресса Украины в имплементации технических регламентов - это так называемый технический, промышленный безвиз, то есть, для того, чтобы украинские производители имели лучшие условия для экспорта своих товаров в ЕС.

По линии НАТО будут работать над имплементацией стандартов Альянса, чтобы украинский солдат чувствовал себя более защищенным, а армия становилась более эффективной.

Он также отметил, что европейская интеграция является первой политикой в Украине, которая полностью измеряемая и подотчетна обществу благодаря тому, что правительство приняло решение об открытии онлайн базы Пульс соглашения.

Как сообщалось, в Херсонской области, на админгранице с временно оккупированной территории АР Крым торжественно открыли сервисную зону обновленного КПВВ Каланчак. В открытии приняли участие вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба и председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Напомним, 15 ноября на административной границе между Херсонской областью и Крымом начали работу обновленные КПВВ Каланчак и Чонгар. Строительство на Чонгаре было завершено в рекордные сроки – два месяца.

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