Сегодня Нацбанк вводит в оборот монету номиналом 5 гривен

Также скоро введут монету номинальной стоимостью в 10 гривен.

С 20 декабря Национальный банк Украины водит в оборот монету номиналом пять гривен.

Об этом сообщили на сайте НБУ.

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Это предусмотрено вторым этапом введения монет вместо бумажных денег - первый начался 27 апреля 2018, когда в обороте появились монеты номиналом в одну и две гривны. Третий запланирован на середину 2020 года, когда введут монету номинальной стоимостью в десять гривен.

"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и существующими банкнотами соответствующих номиналов до тех пор, пока банкноты не выйдут из оборота естественным путем. Банкноты не нужно специально обменивать на монеты, ними можно продолжать расчет - при любых обстоятельствах они останутся действительным платежным способом. Монеты естественно, в процессе замещения сношенных и поврежденных, заменят банкноты соответствующих номиналов", - уточнили в НБУ.

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Сообщается, что решение замены купюр на монеты были принято из-за изменения покупательской способности гривны и изменений в поведении потребителей. Ожидается, что из-за срока службы монет замена может сэкономить государству около миллиарда гривен.

Банкноты не нужно специально обменивать на монеты, ними можно продолжать расчет newcoins.bank.gov.ua

Как сообщалось, Национальный банк во вторник, 26 ноября, презентовал монеты номиналом 5 гривен.

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