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Виталия Кличко вызывают на допрос по делу о расстрелах на Евромайдане

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Мэр Киева впервые даст показания в суде по делу о расстрелах во время Евромайдана.
Кличко даст показания в суде
Кличко даст показания в суде
Виталий Кличко/Facebook

24 декабря, Святошинский райсуд Киева продолжит слушание по делу о расстрелах на Евромайдане в 2014 году. Во время заседания суд в качестве свидетеля допросит мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает “Судебная власть Украины“. 

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На данный момент суд продолжает этап допроса свидетелей. Кличко выступит в суде по этому делу впервые. 

Напомним, столичный суд отпустил обвиняемого в расстрелах на Майдана экс-бойца “Беркута“ под домашний арест.

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Теги: Кличко, Евромайдан, расстелы, Беркут
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