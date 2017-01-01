Виталия Кличко вызывают на допрос по делу о расстрелах на Евромайдане

Мэр Киева впервые даст показания в суде по делу о расстрелах во время Евромайдана.

24 декабря, Святошинский райсуд Киева продолжит слушание по делу о расстрелах на Евромайдане в 2014 году. Во время заседания суд в качестве свидетеля допросит мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает “Судебная власть Украины“.

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На данный момент суд продолжает этап допроса свидетелей. Кличко выступит в суде по этому делу впервые.



Напомним, столичный суд отпустил обвиняемого в расстрелах на Майдана экс-бойца “Беркута“ под домашний арест.

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