В НАБУ рассказали, зачем обыскивали телеканал Гончаренко

В НАБУ уверяют, что обыски не связаны с деятельностью СМИ и журналистов.

Утром 20 декабря сотрудники Национального Антикоррупционного Бюро пришли с обысками в помещении телеканала “Думская TV“ в Одессе. В НАБУ заявили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала и журналистов. Об этом говорится в заявлении антикорупционного органа.

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“Следственные действия санкционированы, осуществляются в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар, 13 (Одесса) в пользу ООО “Крок вперед“, - сообщили в НАБУ.



В офисе журналистов НАБУшнки искали документы о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар 13. Следователи считают, что документы могут находиться там из-за того, что “Думская“ и ООО “Шаг вперед“ имели одних и тех же бенефициарных владельцев.



Отметим, что владельцем телеканала “Думская“ является нардеп от партии “Европейская Солидарность“ Алексей Гончаренко.

Напомним, на телеканале “Думская TV“ прошли обыски.

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