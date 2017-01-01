На телеканале Думская TV идут обыски
Сотрудники Национального Антикоррупционного Бюро пришли с обысками в помещении телеканала “Думская TV“ на улице Канатной в г. Одесса. Об этом сообщает сайт телеканала “Думская TV“.
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Как сообщили сотрудники телеканала, обыски начались около 9:30. Сотрудников телеканала не пускают на рабочие места, толкают, хватают за руки и запрещают снимать происходящее.
Правоохранители изымают компьютерную технику и серверы канала.
По предварительной информации, обыск на телеканале связан с тем, что у НАБУ есть вопросы к одному из собственников здания.
Руководство телеканала считает что, обыски связанны с политическими мотивами и называет их давлением на свободу слова в СМИ.
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Напомним, В спортклуб Петра Порошенко ворвались люди в масках с обыском
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