Дождался сына из тюрьмы и умер: Скончался отец Сергея Пашинского

В ночь на пятницу умер отец Сергея Пашинского, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью гражданина.

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В ночь на пятницу, 20 декабря, на 83 году жизни, скончался Владимир Пашинский – отец бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на народного депутата 8 созыва Елену Масорину.

Отмечается, что Сергея Пашинского отпустили домой из СИЗО всего за день до этого. Таким образом, его отец дождался сына из тюрьмы и умер на следующий день.

Причины смерти не сообщаются, указывается только, что Владимир Пашинский умер внезапно.

Владимир Алексеевич Пашинский более 50 лет посвятил школе, работал учителем английского языка в школе №3 г. Коростень, в которой позже был директором, - говорится в сообщении.

Напомним, бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которого подозревают в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения, выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест 18 декабря.

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