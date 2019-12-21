Появились фото и видео корпоратива Слуги народа

Президентская партия провела новогодний корпоратив в так называемом вертодроме Януковича. Также присутствовал Зеленский, представители ОП и Кабмина.

Президент отдохнул на корпоративе со своей партией facebook.com/elena.moshenets

Партия Слуга народа отпраздновала новогодний корпоратив в КВЦ Парковый. Об этом сообщает Украинская правда.

Как отмечается, депутатов пускают внутрь строго по спискам.

Кроме них на корпоративе присутствовали президент Владимир Зеленский, его помощник Сергей Шефир и глава ОП Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, министры Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.

"Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то типа: это был год свиньи, следующий - крысы, но давайте оставаться людьми", - рассказал УП один из депутатов.

По данным издания, участников корпоратива развлекают ведущая Екатерина Осадчая, а также певицы Тина Кароль и Jerry Heil.

Актеры Квартала 95 записали для депутатов специальное видеообращение.

Журналисты Радио Свобода сняли, как "слуг народа ждали на корпоративе с огромными букетами роз. Среди гостей заметили Владимира Бородянского и Жана Беленюка.

На прошлой неделе стало известно, что Слуга народа проведет новогодний корпоратив. Тогда Александр Корниенко оценил это мероприятие в миллион гривен.

Позже он уточнил, что мероприятие оплатят сами нардепы, "скинувшись" по 2-3 тысячи гривен.

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