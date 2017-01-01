Корпоратив “слуг”: депутаты сами оплатят себе вечеринку

Корниенко внезапно изменил свои же слова.

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“Слуги народа” отпразднуют новогодний корпоратив в столичном клубе CHI. Ранее глава партии Александр Корниенко заявлял, что вечеринка будет оплачена спонсорами. Между тем, теперь политик изменил позицию.

Об этом пишет Ракурс.

Корниенко заявил, что новогодний корпоратив “слуги” будут оплачивать себе самостоятельно. Спонсорские средства воспользоваться не будут.

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Напомним, ранее Корниенко заявил, что Слуга народа проведет новогодний корпоратив за миллион гривен. По предварительной информации, корпоратив проведут в одном из самых дорогих киевских ночных клубах - CHI. По словам Корниенко, финансировать вечеринку будут спонсоры партии, то есть предприниматели, которые жертвуют партии финансы на их работу.

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