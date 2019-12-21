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Зарплата Найема в Укроборонпроме составила около трети миллиона в месяц

Комментариев: 7
Заработная плата Мустафы Найема в Укроборонпроме составляет не менее трети миллиона за месяц.
Заместитель генерального директора Укроборонпрома Мустафа Найем
Заместитель генерального директора Укроборонпрома Мустафа Найем
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Более 310 тыс. грн. в месяц – такую сумму указал в графе электронной декларации “заработная плата по основному месту работы“ замглавы Укрборонпрома Мустафа Найем. Об этом свидетельствует декларация о доходах Найема. 

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В документе написано, что данную сумму бывший нардеп за 2 декабря 2019 года. Не так давно, 11 ноября, Найем был назначен на должность в заместителя генерального директора Укроборонпрома, объявив об этом только 10 дней спустя.

В интервью Радио Свобода Найем говорил, что его ежемесячный оклад - около 43 000 грн, но предупреждал, что по планам Укроборонпрома, “она будет существенно увеличена“.

Скриншот
Скриншот
declarations.com.ua

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Теги: Найем, Укроборонпром, Украина
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Комментариев (7)
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Антибес    21.12.2019, 10:41
Оценка:  -3
Антибес
Внешность,имя и фамилия у этого упыря как у истинного свидомита(не путать с украинцами).)))))
alex-zol    21.12.2019, 10:32
Оценка:  -4
alex-zol
Ставка или процент?))
Путин_xyйло    21.12.2019, 10:35
Оценка:  +2
Путин_xyйло
кацап с_ибись!
MrBlackXXX    21.12.2019, 10:20
Оценка:  +1
MrBlackXXX
Наверняка непосильным трудом наворовал,однако!
Путин_xyйло    21.12.2019, 10:35
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Не наворовал. Это плата за лояльность и закрытый рот и глаза!
kapablankas    21.12.2019, 10:17
Оценка:  -3
kapablankas
то был цюрюпинский комунальщик Пинькас теперь это лысое недоразумение

перемога
Мыкола    21.12.2019, 10:17
Оценка:  -3
Мыкола
Ну а что же не поиметь украинцев, если они такие лохи ? Верят вот таким уродам, которые только и могут, что постоянно дурить украинский народ в угоду америкосам !
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