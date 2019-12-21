Зарплата Найема в Укроборонпроме составила около трети миллиона в месяц

Заработная плата Мустафы Найема в Укроборонпроме составляет не менее трети миллиона за месяц.

Более 310 тыс. грн. в месяц – такую сумму указал в графе электронной декларации “заработная плата по основному месту работы“ замглавы Укрборонпрома Мустафа Найем. Об этом свидетельствует декларация о доходах Найема.

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В документе написано, что данную сумму бывший нардеп за 2 декабря 2019 года. Не так давно, 11 ноября, Найем был назначен на должность в заместителя генерального директора Укроборонпрома, объявив об этом только 10 дней спустя.

В интервью Радио Свобода Найем говорил, что его ежемесячный оклад - около 43 000 грн, но предупреждал, что по планам Укроборонпрома, “она будет существенно увеличена“.

Скриншот declarations.com.ua

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