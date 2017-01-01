Жительница Харькова в течение 5 лет не выводила на прогулку своих питомцев.

В Харькове женщина пять лет не выгуливала своих шестерых собак

В Харькове женщина пять лет не выгуливала своих шестерых собак

В Харькове хозяйка шестерых собак не выгуливала их 5 лет, и все они были сильно истощены. Также, из-за отсутствия прогулок когти собак не стачивались об асфальт и сильно отросли, причиняя животным сильную физическую боль при ходьбе. Собаки справляли нужду прямо в квартире. Об этом сообщил сайт DTP.ua

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На хозяйку животных в КП “Центр обращения с животными“ пожаловались ее соседи. Они и сообщили о жестоком обращении с питомцами.

Собак у хозяйки забрали. Сейчас у зоозащитников стоит задача откормить собак и постепенно их социализировать. Через некоторое время животным начнут подыскивать новых хозяев.

Хозяйка собак давать комментарии журналистам отказалась.

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